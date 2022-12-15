День фінансів: умови зняття готівки у банкоматах та виплати українцям у Німеччині та Каталонії — Finance.ua

День фінансів: умови зняття готівки у банкоматах та виплати українцям у Німеччині та Каталонії Сьогодні 17:50

В четвер, 15 грудня, Рада Європи затвердила план дій для України на рекордні 50 мільйонів євро. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив План дій для України на 2023-2026 роки з рекордним обсягом фінансування.

передзамовлення новорічної марки. Як повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, автором малюнка, за який проголосували понад 15,5 тис. українців, стала дівчинка з Миколаєва. Також з 15 грудня «Укрпошта» відкриває . Як повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, автором малюнка, за який проголосували понад 15,5 тис. українців, стала дівчинка з Миколаєва.

Умови зняття готівки у банкоматах. Найбільші українські банки з ініціативи НБУ Найбільші українські банки з ініціативи НБУ запровадили банкоматний національний роумінг. Він передбачає відміну додаткових комісій на зняття готівки в банкоматах інших фінансових установ, а також встановлення єдиних розширених лімітів.

Столичний ринок оренди житла. Дефіцит електроенергії та обстріли Дефіцит електроенергії та обстріли впливають на всі сфери економічної діяльності, зокрема, з початку обстрілів столичний ринок оренди житла скоротився на 27%. Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за грудень.

Які галузі найбільше постраждали від дефіциту електроенергії. Відключення електроенергії Відключення електроенергії негативно впливають як на виробництво, так і на сферу послуг. Деяким підприємствам доводиться скорочувати виробничі потужності, а дехто переходить на нічний час роботи.

Польща змінює умови прийому українців. Польська сторона Польська сторона передбачає участь українців в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у разі виїзду українців із Польщі. Тепер українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі.

До речі, українцям в Польщі роздаватимуть продуктові набори до свят.

З 15 грудня європейський регіон запроваджує виплати українцям. Іспанія з початку війни приняла понад 150 тисяч українських біженців. Втім, грошову допомогу там стали вплачувати лише в серпні. Із 15 грудня в Каталонії Іспанія з початку війни приняла понад 150 тисяч українських біженців. Втім, грошову допомогу там стали вплачувати лише в серпні. Із 15 грудня в Каталонії почнуть приймати заявки на виплати грошової допомоги українцям.

Українцям у Німеччині збільшать грошову допомогу. Виплати зростуть не для всіх. Існує один нюанс — Виплати зростуть не для всіх. Існує один нюанс — збільшення на 53 євро отримають не всі українці в Німеччині, а лише одинокі дорослі та батьки, які самостійно виховують дитину.

Зарплати топменеджерів в українському ІТ у 2022 році. Рекрутингова агенція Indigo Tech Recruiters провела Рекрутингова агенція Indigo Tech Recruiters провела опитування С-level-персоналу українських ІТ-компаній, щоб зʼясувати, як війна в країні вплинула на їх рівень доходу та мотивацію.

🧐 Нагадаємо, Україна входить в топ-10 країн по використанню та поширенню криптовалюти. За часткою володіння віртуальними активами посідає перше місце у світі — близько 13% населення нашої країни володіє криптовалютою, якщо говорити в цифрах, то понад 5 мільйонів українців мають у власності цифрову валюту.

Ми розбирались, як платити податки на доходи від продажу криптовалюти в Україні зараз та чого чекати в майбутньому?👇

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