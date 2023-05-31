День фінансів: Україна отримає другий транш від МВФ, уряд підвищив тарифи на світло, США виділили ще $1,25 млрд — Finance.ua

День фінансів: Україна отримає другий транш від МВФ, уряд підвищив тарифи на світло, США виділили ще $1,25 млрд Сьогодні 17:50

В останній день весни, 31 травня, розповімо про нові тарифи на світло, угоду з МВФ, майбутнє ринку ОСЦПВ.

Тарифи на світло підвищили. Уряд ухвалив рішення щодо Уряд ухвалив рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня. «Якщо ми зараз цього не зробимо, наступної зими ми матимемо проблеми зі світлом. Причому незалежно, який буде масштаб руйнувань, масштаб обстрілів. Тобто ми не зможемо підготуватись до наступної зими», — обґрунтували таке рішення в Міненерго.

Україна отримає другий транш від МВФ. Україна успішно пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ та отримає 900 мільйонів доларів другого траншу. Загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 млрд доларів, з яких Україна вже залучила 2,7 млрд доларів у вигляді першого траншу.

Також уряд України виконав ще два зобов’язання перед МВФ.

Крім того, МВФ покращив свій прогноз щодо зростання української економіки у 2023 році. Якщо раніше там очікували, що ВВП може змінитися від -3% до +1%, то наразі очікують зростання на 1−3%.

$1,25 млрд від США. Україна отримала $1,25 млрд фінансової допомоги від США через механізм Світового банку. Україна отримала $1,25 млрд фінансової допомоги від США через механізм Світового банку. Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема на соціальні та гуманітарні видатки.

Польща у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії надала Україні у минулому році допомогу на суму до $8 млрд, що становить близько 1,5% ВВП країни.

Гранти для жіночих та сімейних підприємств. Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID. У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США. Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID. У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США. Деталі програми тут

Ситуація на ринку нерухомості змінюється. У Києві в результаті серії ракетних атак впала кількість угод про оренду та продаж квартир. Продавці змушені робити великі знижки, а покупці не поспішають закривати угоди. Рієлтори кажуть, що до середини травня закрилися угоди, які були погоджені раніше. Тепер покупці відмовляються купувати житло. У Києві в результаті серії ракетних атак впала кількість угод про оренду та продаж квартир. Продавці змушені робити великі знижки, а покупці не поспішають закривати угоди. Рієлтори кажуть, що до середини травня закрилися угоди, які були погоджені раніше. Тепер покупці відмовляються купувати житло. Середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 44,5 тис. доларів.

Зміни в програмі «єВідновлення». Уряд допрацював деталі програми «єВідновлення». Тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає «Дії» або смартфона. Для цього необхідно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді.

Ще одна «фінансова піраміда». НКЦПФР виявила незаконне розповсюдження реклами проекту Pelliron, що позиціонує себе як відомий міжнародний брокер. НКЦПФР виявила незаконне розповсюдження реклами проекту Pelliron, що позиціонує себе як відомий міжнародний брокер. Проект не отримував жодних дозволів у регулятора та ліцензій для надання відповідних інвестиційних послуг, але при цьому активно рекламувався на радіостанціях.

Що чекає на ринок ОСЦПВ? Страхові компанії продовжують справлятися з викликами, які постали перед ними після початку повномасштабної війни. Того року страхова галузь втратила в обсягах, відкотившись до рівня 2019 року. Також поменшало гравців на ринку. Finance.ua поспілкувався з експертами ринку, щоб зрозуміти, як цьогоріч розвиватиметься ринок страхування авто:

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