День фінансів: Україна отримає другий транш від МВФ, уряд підвищив тарифи на світло, США виділили ще $1,25 млрд — Finance.ua

День фінансів: Україна отримає другий транш від МВФ, уряд підвищив тарифи на світло, США виділили ще $1,25 млрд
В останній день весни, 31 травня, розповімо про нові тарифи на світло, угоду з МВФ, майбутнє ринку ОСЦПВ.
Тарифи на світло підвищили. Уряд ухвалив рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня. «Якщо ми зараз цього не зробимо, наступної зими ми матимемо проблеми зі світлом. Причому незалежно, який буде масштаб руйнувань, масштаб обстрілів. Тобто ми не зможемо підготуватись до наступної зими», — обґрунтували таке рішення в Міненерго.
Україна отримає другий транш від МВФ. Україна успішно пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ та отримає 900 мільйонів доларів другого траншу. Загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 млрд доларів, з яких Україна вже залучила 2,7 млрд доларів у вигляді першого траншу.
- Також уряд України виконав ще два зобов’язання перед МВФ.
- Крім того, МВФ покращив свій прогноз щодо зростання української економіки у 2023 році. Якщо раніше там очікували, що ВВП може змінитися від -3% до +1%, то наразі очікують зростання на 1−3%.
$1,25 млрд від США. Україна отримала $1,25 млрд фінансової допомоги від США через механізм Світового банку. Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема на соціальні та гуманітарні видатки.
- Польща у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії надала Україні у минулому році допомогу на суму до $8 млрд, що становить близько 1,5% ВВП країни.
Гранти для жіночих та сімейних підприємств. Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID. У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів США. Деталі програми тут.
Ситуація на ринку нерухомості змінюється. У Києві в результаті серії ракетних атак впала кількість угод про оренду та продаж квартир. Продавці змушені робити великі знижки, а покупці не поспішають закривати угоди. Рієлтори кажуть, що до середини травня закрилися угоди, які були погоджені раніше. Тепер покупці відмовляються купувати житло. Середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 44,5 тис. доларів.
Зміни в програмі «єВідновлення». Уряд допрацював деталі програми «єВідновлення». Тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає «Дії» або смартфона. Для цього необхідно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді.
Ще одна «фінансова піраміда». НКЦПФР виявила незаконне розповсюдження реклами проекту Pelliron, що позиціонує себе як відомий міжнародний брокер. Проект не отримував жодних дозволів у регулятора та ліцензій для надання відповідних інвестиційних послуг, але при цьому активно рекламувався на радіостанціях.
Що чекає на ринок ОСЦПВ? Страхові компанії продовжують справлятися з викликами, які постали перед ними після початку повномасштабної війни. Того року страхова галузь втратила в обсягах, відкотившись до рівня 2019 року. Також поменшало гравців на ринку. Finance.ua поспілкувався з експертами ринку, щоб зрозуміти, як цьогоріч розвиватиметься ринок страхування авто:
Що чекає на ринок ОСЦПВ та Зеленої картки у 2023 році 🚙
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