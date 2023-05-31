У Києві через обстріли змінилася ситуація на ринку нерухомості: скільки тепер коштує квартира — Finance.ua

У Києві через обстріли змінилася ситуація на ринку нерухомості: скільки тепер коштує квартира Сьогодні 12:08 — Нерухомість

У Києві через обстріли змінилася ситуація на ринку нерухомості: скільки тепер коштує квартира

У Києві в результаті серії ракетних атак впала кількість угод про оренду та продаж квартир. Продавці змушені робити великі знижки, а покупці не поспішають закривати угоди.

Так, обстріли впливають на попит і водночас призводять до зниження цін. Як розповідає київський ріелтор Юлія Курганова, до середини травня закрилися угоди, які були погоджені раніше. Тепер покупці відмовляються купувати житло.

«Люди їдуть, якщо вже мають роботу, або перевели, або повертаються до своїх квартир. Тих, хто переїжджає до Києва, шукають квартири для оренди чи купівлі, щоб облаштувати життя у Києві, немає. А їх було дуже багато», — каже Курганова.

За даними статистики Lun, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 44,5 тис. доларів (тільки продане житло). При цьому, згідно з оголошеннями, середня ціна з урахуванням непроданих квартир становить 58 тис. доларів. Попит має лише бюджетний сегмент ринку.

Ситуація на ринку нерухомості в Києві залишатиметься напруженою доти, доки тривають активні військові дії. Також негативна ситуація склалась і з будівництвом житла.

Довідка Finance.ua:

українські забудовники активно намагаються стимулювати мешканців країни до купівлі житла. На тлі низького попиту акції оголосили вже у 21% усіх нових житлових комплексів (ЖК) у країні, а розстрочку пропонують у 74% об'єктів;

при цьому зріс і розмір знижок: у більшості випадків великі знижки до 20% пропонують тим, хто готовий купити квартиру відразу зі 100% оплатою. Альтернативний варіант — можливість придбати паркінг, комору і т.д. зі знижкою до 30%.

Обозреватель За матеріалами:

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