Скидки и рассрочка на новые квартиры: что застройщики предлагают украинцам — Finance.ua

Скидки и рассрочка на новые квартиры: что застройщики предлагают украинцам Сегодня 13:03 — Недвижимость

Скидки и рассрочка на новые квартиры: что застройщики предлагают украинцам

акции объявили уже в 21% всех новых жилых комплексов (ЖК) в стране, а рассрочку предлагают в 74% объектов. При этом вырос и размер скидок, Украинские застройщики активно пытаются стимулировать жителей страны к покупке жилья. На фоне низкого спросаакции объявили уже в 21% всех новых жилых комплексов (ЖК) в стране, а рассрочку предлагают в 74% объектов. При этом вырос и размер скидок, рассказали аналитики рынка недвижимости и девелоперы порталу «Минфин».

«Если до полномасштабного вторжения скидки на первичку на уровне 15−20% считались чем-то фантастическим, то сейчас это вполне реально», — отметила директор по маркетингу Alliance Novobud Ирина Михалева.

В большинстве случаев крупные скидки до 20% предлагают тем, кто готов купить квартиру сразу со 100%-ной оплатой. Альтернативный вариант — возможность приобрести паркинг, кладовку и т. д. со скидкой до 30%.

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Еще одна популярная услуга от застройщиков — рассрочка до 5 лет. Первоначальный взнос обычно составляет 30−50% от общей стоимости жилья.

Однако, как отмечают участники рынка, в каждом случае применяется индивидуальный подход с учетом возможностей покупателя. Например, может предлагаться меньший первый взнос или фиксация цены по курсу доллара. Обычно для привязки используют официальный курс 36,6 грн/долл.

Среди новых предложений — возможность обратного выкупа. «Суть обратного выкупа в том, что мы, согласно договору, обязуемся выкупить жилье по окончании строительства у покупателя, если он изъявит такое желание. Как правило, такая возможность предлагается инвесторам, которые покупают квартиры на ранних стадиях строительства», — рассказала директор по маркетингу DIM Дарья Бедя.

В целом эксперты по недвижимости уверены: пока первичный рынок недвижимости не будет активно включаться в государственные программы льготной ипотеки, застройщики и дальше будут придумывать спецпредложения. Этого требует необходимость расширения круга покупателей.

Обозреватель По материалам:

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