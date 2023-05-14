Как менялись цены на готовые квартиры в новостройках в крупнейших городах Украины за последние 1,5 года Сегодня 20:19 — Недвижимость

Как менялись цены на готовые квартиры в новостройках в крупнейших городах Украины за последние 1,5 года

Finance.ua в новой статье Квартиры в городах-миллионниках: Киев, Львов, Днепр исследовал, как менялись цены на готовые квартиры в новостройках в крупнейших городах Украины за последние 1,5 года и что на сегодняшний день продают застройщики из готового жилья.

В исследовании участвовали 117 ЖК, где открыты продажи в настоящее время. Самая дешевая квартира находится в Одессе в Малиновском районе — 1-комнатная квартира в Ж К Брусника стоит 568 тыс. грн (19 250,00 грн/м²). Самая дорогая квартира расположена в столице в Печерском районе — это 4-комнатная квартира в ЖК Pechersk Hills Residence за 29,95 млн грн.

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Стоимость квартиры по крупнейшим городам Украины по состоянию на весну 2023 года — 3,38 млн грн. Это медианная цена из всех имеющихся предложений.

Стоимость до 4,2 млн грн — наибольшее количество квартир на продажу, далее ценник поднимается постепенно до 8,4 млн грн и меньше всего предложений в категории многокомнатного и просторного жилья — от 12,59 млн грн и выше.

По нашему анализу, в таблице приведена медианная цена на квартиры в крупнейших городах Украины.

Также мы указали процент, на который выросли цены с 2021 года. Для сравнения цен мы выбрали именно 2021 год, потому что с начала 2022 года уже активно продолжалась фаза отложенного спроса из-за угрозы полномасштабной войны.

1-к

Однокомнатные квартиры в среднем по городам стоят:

1,99−2,61 млн грн;

52 925 — 54 243 грн/м².

Самая дорогая 1-комнатная квартира в Киеве — ЖК Signature, 75 м², от 10,45 млн грн.

2-к

Стоимость двухкомнатных квартир стартует от 19 000 до 24 600 грн/м². В Днепре можно приобрести квартиру площадью 63−65 м² от 1,55 млн грн в Ж К Усадьба (24 600 грн/м²). Максимальная цена двухкомнатной квартиры в Киеве в БФК Metropole — 130 м² за 15,77 млн грн (121 300 — 159 200 грн/м²).

Медианная цена двухкомнатной квартиры составляет 3,6−4,4 млн грн, а стоимость квадратного метра по городам-миллионникам Украины: 50 750 — 58 250 грн/м².

3-к

Стоимость трехкомнатных и многокомнатных квартир в среднем колеблется от 48 325 до 59 094 грн/м², медианная цена готовой квартиры по городам Украины: 5,25 млн грн.

Наибольшее количество предложений многокомнатных квартир от застройщиков — стоимостью до 5,37 млн. грн., и на 32% меньше квартир стоимостью от 5,37 до 10,37 млн. грн.

В то же время средняя стоимость квартир среди самых дешевых трехкомнатных квартир — 2,69 млн грн.

Больше всего в продаже у застройщиков осталось 2-комнатных квартир, трехкомнатные и многокомнатные квартиры в основном представлены в более старых по дате ввода в эксплуатацию домах. Меньше всего предложений однокомнатных квартир, в основном это 2019−2023 годы сдачи домов.

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