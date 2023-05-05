Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в апреле (инфографика) — Finance.ua

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в апреле (инфографика) Сегодня 16:00 — Недвижимость

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в апреле (инфографика)

Украинский маркетплейс DIM.RIA представил обновленный отчет собственного аналитического центра за апрель 2023 года. В исследовании проанализировал состояние рынка новостроек, цены на жилье в Украине и в столице.

Первичный рынок

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По состоянию на конец апреля 2023 года в Украине открыто 73% отделов продаж новостроек. В апреле в Украине сдали в эксплуатацию три новостройки, две из них в Киеве и одна во Львове. Также в апреле возобновлено строительство в девяти новостройках.

Цены

Средняя цена за м² на конец апреля в Киеве составляет 51 351 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Самая низкая стоимость м² в столице в Соломенском районе — 19 656 грн, а самая высокая — 227 216 грн/м² в Печерском.

По состоянию на апрель в Киевской области стоимость м² стартует от 10 395 грн, самый дорогой м² в области — 132 300 грн.

Вторичное жилье

Цены

По состоянию на конец апреля самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке зафиксирована традиционно в Киеве — 84 805 долларов США. Далее Львовская область — 57 520 долларов США и Закарпатская — 47 107 долларов США.

Если анализировать стоимость однокомнатной квартиры в соответствии с районами столицы, то самая низкая средняя цена в Деснянском районе — 46 941 доллар США, а самая высокая средняя цена в Печерском районе — 176 654 доллара США.

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