Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика) — Finance.ua
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Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика)

Недвижимость
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Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика)
Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика), Фото: freepik.com
В Киеве и Львове в течение апреля наблюдался лишь незначительный рост цен на трехкомнатные квартиры.
Об этом свидетельствуют данные приложения по поиску аренды квартир Bird.
«Рынок аренды в Киеве и Львове остается стабильным. На него больше не влияют ночные обстрелы, сезонность и колебания курса», — говорится в сообщении.
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Впервые с начала полномасштабной войны аналитики наблюдают долгий отрезок стабильности рынка. После года переездов, поиска новых городов для жизни, блэкаутов, массированных обстрелов, спрос полностью восстановлен еще несколько месяцев назад, цены стабилизировались и постепенно мелкими шагами растут.
Стабильность на рынке аренды — положительный маркер рынка недвижимости и экономики в целом.
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В течение апреля медиана цены почти незаметно увеличилась только на трехкомнатные квартиры — 3% в Киеве и 1,6% во Львове.

Медиана цен на аренду в апреле в Киеве:

  • 1-комнатные — 9000 грн;
  • 2-комнатные — 13 000 грн;
  • 3-комнатные — 20 600 грн.
Инфографика: Bird
Инфографика: Bird

Медиана цен на аренду в апреле во Львове:

  • 1-комнатные — 15 000 грн;
  • 2-комнатные — 16 000 грн;
  • 3-комнатные — 18 900 грн.
Инфографика: Bird
Инфографика: Bird
Если факторов стабильности вокруг станет больше, это может привести к росту цен, как минимум их восстановлению до довоенного уровня и возвращению сезонности, но пока владельцы не спешат и с пониманием относятся к арендаторам.
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По материалам:
Finance.ua
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