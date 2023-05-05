Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика) — Finance.ua

Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика) Сегодня 11:01 — Недвижимость

Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика), Фото: freepik.com

В Киеве и Львове в течение апреля наблюдался лишь незначительный рост цен на трехкомнатные квартиры.

Об этом свидетельствуют данные приложения по поиску аренды квартир Bird

«Рынок аренды в Киеве и Львове остается стабильным. На него больше не влияют ночные обстрелы, сезонность и колебания курса», — говорится в сообщении.

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Впервые с начала полномасштабной войны аналитики наблюдают долгий отрезок стабильности рынка. После года переездов, поиска новых городов для жизни, блэкаутов, массированных обстрелов, спрос полностью восстановлен еще несколько месяцев назад, цены стабилизировались и постепенно мелкими шагами растут.

Стабильность на рынке аренды — положительный маркер рынка недвижимости и экономики в целом.

В течение апреля медиана цены почти незаметно увеличилась только на трехкомнатные квартиры — 3% в Киеве и 1,6% во Львове.

Медиана цен на аренду в апреле в Киеве:

1-комнатные — 9000 грн;

2-комнатные — 13 000 грн;

3-комнатные — 20 600 грн.

Инфографика: Bird

Медиана цен на аренду в апреле во Львове:

1-комнатные — 15 000 грн;

2-комнатные — 16 000 грн;

3-комнатные — 18 900 грн.

Инфографика: Bird

Если факторов стабильности вокруг станет больше, это может привести к росту цен, как минимум их восстановлению до довоенного уровня и возвращению сезонности, но пока владельцы не спешат и с пониманием относятся к арендаторам.

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