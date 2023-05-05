Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика) — Finance.ua

Цены на рынке аренды стабилизировались. Сколько стоит снять квартиру в Киеве и Львове (инфографика)
В Киеве и Львове в течение апреля наблюдался лишь незначительный рост цен на трехкомнатные квартиры.
Об этом свидетельствуют данные приложения по поиску аренды квартир Bird.
«Рынок аренды в Киеве и Львове остается стабильным. На него больше не влияют ночные обстрелы, сезонность и колебания курса», — говорится в сообщении.
Впервые с начала полномасштабной войны аналитики наблюдают долгий отрезок стабильности рынка. После года переездов, поиска новых городов для жизни, блэкаутов, массированных обстрелов, спрос полностью восстановлен еще несколько месяцев назад, цены стабилизировались и постепенно мелкими шагами растут.
Стабильность на рынке аренды — положительный маркер рынка недвижимости и экономики в целом.
В течение апреля медиана цены почти незаметно увеличилась только на трехкомнатные квартиры — 3% в Киеве и 1,6% во Львове.
Медиана цен на аренду в апреле в Киеве:
- 1-комнатные — 9000 грн;
- 2-комнатные — 13 000 грн;
- 3-комнатные — 20 600 грн.
Медиана цен на аренду в апреле во Львове:
- 1-комнатные — 15 000 грн;
- 2-комнатные — 16 000 грн;
- 3-комнатные — 18 900 грн.
Если факторов стабильности вокруг станет больше, это может привести к росту цен, как минимум их восстановлению до довоенного уровня и возвращению сезонности, но пока владельцы не спешат и с пониманием относятся к арендаторам.
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