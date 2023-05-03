Аренда жилья в Киеве дешевеет: сколько сейчас стоит снять квартиру — Finance.ua

Аренда жилья в Киеве дешевеет: сколько сейчас стоит снять квартиру Сегодня 12:02 — Личные финансы

Аренда жилья в Киеве дешевеет: сколько сейчас стоит снять квартиру

В Киеве за последние полгода цены на аренду квартир снизились более чем на 1 600 гривен. Стоимость с 13 213 грн упала до 11 000 грн. За месяц аренда жилья подешевела в среднем всего на 27 грн.

Об этом свидетельствуют данные сайта M2bomber , который анализирует все объявления от владельцев и риелторов, размещенные в Сети.

По состоянию на начало апреля дешевле всего арендовать квартиру в Киеве можно в Деснянском районе — в среднем 8 000 грн.

Самым дорогим, как обычно, остается Печерский район столицы. Там аренда жилья стоит в среднем 19 000 грн в месяц.

Стоимость аренды в разных районах Киева:

Деснянский — 8 000 грн;

Днепровский, Подольский, Святошинский — 10 000 грн;

Соломенский — 10 500 грн;

Дарницкий — 12 000 грн;

Оболонский — 13 000 грн;

Голосеевский — 14 000 грн;

Печерский — 19 000 грн.

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Чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве, по данным аналитиков, снимают по 8 000 грн — таких объявлений насчитывается 9,4%. Большинство двухкомнатных квартир сдается за 7800 грн. Трехкомнатные квартиры чаще всего арендуют за 10 400 грн.

От чего зависит стоимость аренды

Напомним, что один из важнейших факторов, влияющих на стоимость аренды квартиры, это ее месторасположение. Риелтор Александр Бойко объяснил, что жилье в более популярных и центральных районах стоит дороже, чем то, что расположено дальше от центра.

«Ключевые факторы — возраст и состояние квартиры. Так же как и удобства, входящие в стоимость аренды. Новые здания с современным ремонтом и инфраструктурой будут дороже старых квартир без ремонта или со старым ремонтом. Также учитывайте, что квартиры с высококачественным ремонтом, изолированные и оборудованные современными приборами, будут более дорогими», — рассказал риелтор.

Цена аренды квартиры также зависит от ее типа, добавил он. К примеру, смарт-квартира или квартира-студия будут дешевле, чем квартиры с одной или более спален.

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ТСН По материалам:

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