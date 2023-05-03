Аренда жилья в Киеве дешевеет: сколько сейчас стоит снять квартиру — Finance.ua
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Аренда жилья в Киеве дешевеет: сколько сейчас стоит снять квартиру

Личные финансы
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Аренда жилья в Киеве дешевеет: сколько сейчас стоит снять квартиру
Аренда жилья в Киеве дешевеет: сколько сейчас стоит снять квартиру
В Киеве за последние полгода цены на аренду квартир снизились более чем на 1 600 гривен. Стоимость с 13 213 грн упала до 11 000 грн. За месяц аренда жилья подешевела в среднем всего на 27 грн.
Об этом свидетельствуют данные сайта M2bomber, который анализирует все объявления от владельцев и риелторов, размещенные в Сети.
По состоянию на начало апреля дешевле всего арендовать квартиру в Киеве можно в Деснянском районе — в среднем 8 000 грн.
Самым дорогим, как обычно, остается Печерский район столицы. Там аренда жилья стоит в среднем 19 000 грн в месяц.

Стоимость аренды в разных районах Киева:

  • Деснянский — 8 000 грн;
  • Днепровский, Подольский, Святошинский — 10 000 грн;
  • Соломенский — 10 500 грн;
  • Дарницкий — 12 000 грн;
  • Оболонский — 13 000 грн;
  • Голосеевский — 14 000 грн;
  • Печерский — 19 000 грн.
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Чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве, по данным аналитиков, снимают по 8 000 грн — таких объявлений насчитывается 9,4%. Большинство двухкомнатных квартир сдается за 7800 грн. Трехкомнатные квартиры чаще всего арендуют за 10 400 грн.
Аренда жилья в Киеве дешевеет: сколько сейчас стоит снять квартиру

От чего зависит стоимость аренды

Напомним, что один из важнейших факторов, влияющих на стоимость аренды квартиры, это ее месторасположение. Риелтор Александр Бойко объяснил, что жилье в более популярных и центральных районах стоит дороже, чем то, что расположено дальше от центра.
«Ключевые факторы — возраст и состояние квартиры. Так же как и удобства, входящие в стоимость аренды. Новые здания с современным ремонтом и инфраструктурой будут дороже старых квартир без ремонта или со старым ремонтом. Также учитывайте, что квартиры с высококачественным ремонтом, изолированные и оборудованные современными приборами, будут более дорогими», — рассказал риелтор.
Цена аренды квартиры также зависит от ее типа, добавил он. К примеру, смарт-квартира или квартира-студия будут дешевле, чем квартиры с одной или более спален.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
ТСН
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