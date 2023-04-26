Сколько стоят квартиры на вторичке в зависимости от типа застройки (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоят квартиры на вторичке в зависимости от типа застройки (инфографика)

Недвижимость
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Сколько стоят квартиры на вторичке в зависимости от типа застройки (инфографика)
Сколько стоят квартиры на вторичке в зависимости от типа застройки (инфографика)
Риелтор и блоггер Homerealtor Виталий Свиридов проанализировал цены на квартиры на вторичном рынке по категориям домов: по времени возведения и классам застроек.
По мнению Свиридова, это позволяет видеть наиболее подходящие цены на разные предложения. Ведь средняя цена, например, на 1-комнатные квартиры в Киеве не информативна: стоимость какой-то конкретной квартиры может сильно отличаться от средней по рынку.
Сколько стоят квартиры на вторичке в зависимости от типа застройки (инфографика)
Самые низкие цены на квартиры в «хрущевках» и гостинках 1955–1970-х годов даже с современным ремонтом.
Это объясняется тем, что в двухкомнатных или трехкомнатных квартирах такого класса все проходные комнаты. «И только в следующих проектах 1965 года в серии „чешка“ в двухкомнатных и трехкомнатных сделали отдельные комнаты, потому что учли то, что дети разного пола должны жить отдельно», — говорит Свиридов.
Сколько стоят квартиры на вторичке в зависимости от типа застройки (инфографика)
Высокие цены на царские дома объясняются их небольшим количеством на рынке и расположением в центральных районах Киева. Высокие цены на современные проекты диктует максимальная комфортность этого жилья.
Сколько стоят квартиры на вторичке в зависимости от типа застройки (инфографика)
Напомним, по данным ЛУН, в украинской столице значительно снизились цены на квартиры в новостройках за период апреля 2023 года — с начала месяца стоимость упала более чем на 3%.
Средняя стоимость квадратного метра новой столичной недвижимости упала с 48000 до 46500 гривен. При этом вилка цен в районах столицы остается по-прежнему значительной.

Справка Finance.ua:

  • по статистке портала dim.ria, самый дорогой квадратный метр в 1-комн. квартире зафиксирован именно в Киеве — 1700 долларов;
  • Львов тоже держится почти на уровне столицы. Там в 1-комнатной квартире за кв. метр просят 1311 долл.;
  • в Ужгороде также высокие цены за 1 ком. — 1147 дол. м. кв.;
  • дешевле всего метр жилья стоит в Сумах и Запорожье (624 долл. м. кв. и 682 долл. м. кв. соответственно).
По материалам:
The page
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