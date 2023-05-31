У Міненерго пояснили, чому довелось збільшити тариф на електроенергію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міненерго пояснили, чому довелось збільшити тариф на електроенергію

Енергетика
139
Підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе підтримати пошкоджену внаслідок обстрілів енергосистему та підготуватись до наступного опалювального сезону.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі нацмарафону.
«Причина єдина — це обстріли нашої енергосистеми минулої зими, які дійсно безпрецедентні. Жодна країна світу з цим не стикалася. Зараз ми бачимо те, що та масштабна кампанія з ремонту і відновлення, причому як генерації, так і мереж, вона дійсно потребує фінансування», — сказав він.
Міністр додав, що Україна втратила велику кількість генерувальних потужностей, за допомогою яких і підтримувався відповідний пільговий тариф. Перш за все мова йде про Запорізьку АЕС та Каховську ГЕС.
«Якщо ми зараз цього не зробимо, наступної зими ми матимемо проблеми зі світлом. Причому незалежно, який буде масштаб руйнувань, масштаб обстрілів. Тобто ми не зможемо підготуватись до наступної зими», — зазначив Галущенко.
Місце для вашої реклами
Він наголосив, що Міністерство енергетики разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знайшли мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергосистему та підготуватися до зими.
«Якщо підсумувати — це питання виживання енергосистеми», — підкреслив Галущенко.

Довідка Finance.ua:

  • 30 травня уряд ухвалив рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.