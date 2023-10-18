День фінансів: третій етап «єВідновлення», декларування купівлі валюти, плани бізнесу на найближчі 12 місяців — Finance.ua

День фінансів: третій етап «єВідновлення», декларування купівлі валюти, плани бізнесу на найближчі 12 місяців Сьогодні 17:50

У середу, 18 жовтня, йшлося про таке:

Готовність України до опалювального сезону. З понеділка, 16 жовтня, Київ і низка регіонів почали підключати опалення об'єктів житлового сектору. Finance.ua розбирався, чи готова Україна входити в новий опалювальний сезон, та вивчав можливості повторення «чорної зими» 2022-го. Подробиці у новій статті:

Рада проголосувала за основу висновки і пропозиції депутатів до держбюджету-2024. Як Як повідомлялося , Бюджетний комітет у неділю, 15 жовтня, рекомендував урядовий проєкт держбюджету-2024 до першого читання. Профільний комітет, зокрема, пропонує скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропуску залізничного сполучення.

Рішення РНБО щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури та енергетики. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 17 жовтня щодо захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики в умовах ведення воєнних дій.

Третій етап «єВідновлення». На житлові компенсації українцям, чиє житло постраждало від обстрілів, спрямовано 4,4 млрд грн. Про це На житлові компенсації українцям, чиє житло постраждало від обстрілів, спрямовано 4,4 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд виділив загалом з Фонду відновлення 62 млрд грн. З них 11,3 млрд грн — на відновлювальні проекти в соцсфері та ЖКГ. 3,5 млрд грн — на будівництво та відбудову інфраструктури, житла та громадських споруд.

У Мінфіні розповіли, чи планують збільшувати податки. Міністерство фінансів наразі не може скоротити видатки державного бюджету, а також не має можливості змінювати податкову політику. Про це Міністерство фінансів наразі не може скоротити видатки державного бюджету, а також не має можливості змінювати податкову політику. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Мінфін розглядає тимчасові заходи щодо оподаткування надмірних прибутків банків, що можливо імплементувати. Але цей тимчасовий крок не є визначальним.

Плани бізнесу на найближчі 12 місяців. Керівники українських підприємств у Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців будуть змушені підняти зарплати. Однак кількість працівників може скоротитися. Респонденти очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей — 47,2% (у ІІ кварталі 2023 року — 44,6%).

66% українських компаній працюють у довоєнному режимі. Більшість українських компаній, а саме 66%, вже Більшість українських компаній, а саме 66%, вже відновили роботу в повному обсязі й працюють у довоєнному режимі, а решта 34% працюють частково. Серед ключових викликів бізнесу під час війни є збереження оплати праці та ринків збуту/клієнтів, а також забезпечення функціонування бізнесу в умовах відключень електроенергії.

В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу.

Українців хочуть зобов’язати декларувати купівлю валюти. В Україні суб'єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів. Це прописано у В Україні суб'єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів. Це прописано у законопроєкті № 9457, який рекомендував до ухвалення Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики.

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