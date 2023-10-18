66% українських компаній працюють у довоєнному режимі, решта працюють частково — дослідження Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

66% українських компаній працюють у довоєнному режимі, решта працюють частково — дослідження

Більшість українських компаній, а саме 66%, вже відновили роботу в повному обсязі й працюють у довоєнному режимі, а решта 34% працюють частково. Серед ключових викликів бізнесу під час війни є збереження оплати праці та ринків збуту/клієнтів, а також забезпечення функціонування бізнесу в умовах відключень електроенергії.

Про це йдеться в опитуванні компанії Gradus Research.

Як себе почуває український бізнес

Дві третини (66%) українських компаній працюють у довоєнному режимі, а третина (34%) — працюють частково.

У порівнянні з минулим роком суттєво зросла частка бізнесів, які зазнали часткової або повної галузевої трансформації, або потребують її: якщо в листопаді 2022 про це заявляли 41% опитаних керівників або власників компаній, то наразі їх частка складає 59%.

Що ж до завантаженості бізнесу, то більше чверті опитаних компаній (26%) констатують завантаженість на 100% або більше. Ще половина опитаних (52%) завантажені на більше ніж 50% своєї потужності. При цьому три чверті респондентів (76%) зазначають, що середньомісячні доходи їхнього бізнесу в період повномасштабної війни зменшилися.

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Проте, як показують результати опитування бізнес-спільноти, лише чверть (24%) опитаних компаній відчувають наразі дефіцит кадрів. А серед ключових викликів бізнесу під час війни бачать збереження оплати праці (44%) та ринків збуту/клієнтів (41%), а також забезпечення функціонування бізнесу в умовах відключень електроенергії (41%).

«Результати дослідження говорять про те, що на даному етапі міграція українців за кордон, спричинена повномасштабним вторгненням росії в Україну, починає ставати відчутною і відображатися на функціонування українських компаній. Бізнес бачить проблему дефіциту кадрів як один із ключових ризиків у майбутньому і готується її вирішувати. Зазначу також, що подібної проактивної позиції у відновленні людського капіталу бізнес очікує і від держави — через боротьбу із корупцією, підтримку підприємництва та створення нових робочих місць», — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

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Горизонт планування бізнесу під час війни скоротився — більшість опитаних компаній (71%) планують на рік вперед або менше.

Водночас бізнес з оптимізмом дивиться на перспективи розвитку: більше половини респондентів (53%) закладають план активного або помірного розвитку до своїх стратегій.

Основним ризиком у баченні бізнесу є мобілізація персоналу — 39% опитаних це зазначають. А вирішувати можливі проблеми з людським капіталом компанії планують через залучення нових співробітників з України (41%), створення умов для віддаленої роботи (34%) та привабливих фінансових умов праці (32%).

Більше половини опитаних представників бізнес-спільноти (56%) вважають, що активні бойові дії в Україні завершаться до кінця наступного року, тоді як опитані мігранти обережніші у своїх оцінках і серед них таку думку поділяють 37%.

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