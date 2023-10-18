Рада проголосувала за основу висновки і пропозиції депутатів до держбюджету-2024 — Finance.ua

Рада проголосувала за основу висновки і пропозиції депутатів до держбюджету-2024 Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Рада проголосувала за основу висновки і пропозиції депутатів до держбюджету-2024

Верховна Рада в середу 254 голосами проголосувала за основу подану Бюджетним комітетом постанову «Про висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік».

«Далі розгляд 1600+ правок і потім голосування в цілому за висновками комітету. Ставити зараз будуть близько 400 правок, і таке голосування буде завтра», — написав народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Він нагадав, що ухвалення цієї постанови в цілому, яке очікується в четвер, завершить процес першого читання проєкту держбюджету.

Як повідомлялося, Бюджетний комітет у неділю, 15 жовтня, рекомендував урядовий проєкт держбюджету-2024 до першого читання. Профільний комітет, зокрема, пропонує скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропуску залізничного сполучення.

«Серед суттєвих змін, які уряд має врахувати під час підготовки до другого читання: у разі ухвалення законопроєкту щодо оподаткування банків (№ 9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн, додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти та закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн, спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових», — зазначила голова комітету Роксолана Підласа.

Вона додала, що запропоновано також збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн також за рахунок скорочення капітальних видатків, збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та на Вищу кваліфікаційну комісію суддів у загальній складності на 62 млн грн, виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що надасть змогу уникнути екологічної катастрофи, і додати додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Також комітет рекомендує надати уряду доручення опрацювати 61 додаткове питання щодо можливості збільшити дохідну частину держбюджету та ще раз ретельно проаналізувати його видатки, скоротивши непріоритетні та додавши кошти на заходи, які будуть обґрунтовані.

Уряд вніс до Ради проєкт держбюджету-2024 з доходами 1 трлн 746,3 млрд грн, видатками 3 трлн 108,2 млрд грн і граничним дефіцитом 1 трлн 593,6 млрд грн.

Щодо чинного закону про держбюджет-2023 доходи запропоновано збільшити на 25,6%, видатки — на 7,6%, дефіцит скоротити на 7,3%.

Водночас 6 жовтня Рада ухвалила закон (№ 10 038) із поправками до держбюджету-2023 щодо збільшення його видатків на 317,1 млрд грн завдяки зростанню внутрішніх запозичень на 207,6 млрд грн і зовнішніх на 91,2 млрд грн.

Порівняно з ним доходи в проєкті держбюджету-2024 вищі на 23,3%, або на 329,9 млрд грн, тоді як витрати нижчі на 2,5%, або на 84 млрд грн, а дефіцит — на 20,7%, або 416,8 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.