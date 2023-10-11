Депутати подали правок до Бюджету-2024 на 12,5 трильйона — Finance.ua

Депутати подали правок до Бюджету-2024 на 12,5 трильйона Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Депутати подали правок до Бюджету-2024 на 12,5 трильйона

До проекту Державного бюджету на 2024 рік у парламенті було подано поправок на додаткову суму в 12,5 трильйона гривень.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

«Політика остаточно повернулась у Верховну Раду. До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйона гривень», — написала Підласа у Facebook.

З її слів, «в 2022 депутати були набагато скромніші». До державного бюджету на 2023 рік, вказала нардеп, були подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн.

«Врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік, і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проекті бюджету», — зазначила Підласа.

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Міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що під час війни хотілося б менше дискусій парламенту щодо державного бюджету, в уряді визначилися з пріоритетами і жодні дискусії в цій частині у Мінфіні не готові приймати.

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УНН За матеріалами:

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