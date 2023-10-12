У 2024 році Україні потрібно близько $42 мільярдів, щоб закрити дефіцит бюджету — Шмигаль — Finance.ua
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У 2024 році Україні потрібно близько $42 мільярдів, щоб закрити дефіцит бюджету — Шмигаль

Казна та Політика
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У 2024 році Україні потрібно близько $42 мільярдів, щоб закрити дефіцит бюджету — Шмигаль
У 2024 році Україні потрібно близько $42 мільярдів, щоб закрити дефіцит бюджету — Шмигаль
Наступного року Україна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив у своєму виступі на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.
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«Міжнародна підтримка — один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки», — наголосив український прем'єр.
Шмигаль нагадав, що всі зібрані податки Україна направляє на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

Довідка Finance.ua:

  • одну половину 42-мільярдного дефіциту бюджету України може перекрити допомога Європейського Союзу, другу половину — допомога інших західних партнерів. Натомість Україна має розробити «план України», тобто план основних реформ та основних секторів, які дозволять економіці зростати швидше. Він має бути готовий вже до кінця жовтня 2023 року. Про це заявляв заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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