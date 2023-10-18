Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури та енергетики — Finance.ua

Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури та енергетики Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури та енергетики

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 17 жовтня щодо захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики в умовах ведення воєнних дій.

Про це йдеться в указі № 695 від 17 жовтня.

У документі зазначається, що відповідне рішення РНБО прийняте у зв’язку можливим подальшим застосуванням агресором тактики масованих повітряних ударів по цих об'єктах, за результатами виявлення певних проблемних питань і недоліків у захисті і обороні об'єктів критичної інфраструктури та з метою подолання кризової ситуації в паливно-енергетичному секторі, особливо під час підготовки до осінньо-зимового періоду 2023−2024 років.

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Зокрема, Кабінету Міністрів доручено забезпечити у десятиденний строк (до 27 жовтня) виконання робіт та заходів із належного інженерного та фізичного захисту (щодо протидронового захисту, систем оповіщення, укриттів для персоналу, розміщення запасних/дублювальних пунктів управління у захищених місцях) об'єктів критичної інфраструктури, збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу Збройних Сил України та Національної гвардії, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону і оборону об'єктів критичної інфраструктури.

Також Кабмін повинен вжити у десятиденний строк вичерпних заходів зі створення операторами критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору на відповідних об'єктах умов щодо:

захисту персоналу об'єктів критичної інфраструктури, організації та здійснення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення резервів обладнання, запасних частин тощо для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів і захисних споруд, контролю за дотриманням графіків ремонту необхідного обладнання;

забезпечення об'єктів критичної інфраструктури джерелами електроживлення (електрогенераторами) та необхідним обсягом палива для їх стійкого і безперебійного функціонування.

Кабміну також доручено затвердити у тримісячний строк (до 17 січня) План заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії росії проти України.

Уряд повинен визначити джерела фінансування відповідного Плану та механізми контролю за розподілом і цільовим використанням коштів, за потреби розробити законопроєкт про внесення відповідних змін до закону про державний бюджет на 2023 рік.

Центральним органам виконавчої влади, обласним військовим адміністраціям за участю операторів критичної інфраструктури доручено вжити у місячний строк (до 17 листопада) заходів щодо недопущення поширення інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про об'єкти критичної інфраструктури, у тому числі про критичну технологічну інформацію.

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