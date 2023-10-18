Україна точно витримає: в уряді розповіли, як об'єкти енергетики захистили від обстрілів — Finance.ua

Україна точно витримає: в уряді розповіли, як об'єкти енергетики захистили від обстрілів Сьогодні 10:45 — Енергетика

Україна точно витримає: в уряді розповіли, як об'єкти енергетики захистили від обстрілів

Об'єкти української енергетичної інфраструктури під час опалювального сезону точно витримають масовані обстріли з боку російських окупантів завдяки комбінації активного та пасивного захисту.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Безпека енергооб'єктів. Комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак. Буде непросто, але точно Україна витримає», — сказав він.

Також він зазначив, що Україна продовжує активно готуватися до зимового періоду.

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«Завершуємо планові ремонти, щоб задіяти максимальні потужності протягом цієї зими. Вже додали в енергосистему 1,5 Гігавати і збільшуємо цю цифру до 1,7 Гігаватів, як і планувалось. Маємо майже 15,8 мільярдів метрів кубічних газу, плануємо накопичити до 16,5 мільярдів. За даними НАК „Нафтогаз“, є всі шанси пройти зиму за рахунок газу власного, українського видобутку», — сказав прем'єр.

Також він зазначив, що по всій країні вже розгорнули понад 13 тисяч пунктів незламності, найбільше — у Дніпропетровській та Харківській областях, а також у Києві. Проте близько 2,5 тисяч пунктів потребують доукомплектування — це питання має вирішити місцева влада.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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