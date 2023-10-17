США виділили вже $522 мільйони на відновлення й захист української енергетики — Finance.ua

США виділили вже $522 мільйони на відновлення й захист української енергетики Сьогодні 19:16 — Енергетика

США виділили вже $522 мільйони на відновлення й захист української енергетики

На відновлення й захист української енергетики Сполучені Штати Америки вже виділили 522 млн доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту нашої енергетичної системи», — зауважив глава уряду.

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Прем'єр-міністр відзначив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій.

«Загалом по усій енергосистемі ми вже додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт. Маємо достатньо ресурсів газу в сховищах — 15,8 млрд кубічних метрів. Водночас плануємо досягти рівня 16,5 млрд кубометрів, що на 2 млрд кубометри більше плану, аби спокійно пройти цю зиму», — сказав Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що продовжується кампанія з активного й пасивного захисту енергооб'єктів, зокрема на Київщині. Київська область, за його словами, також є серед лідерів у реалізації проектів відновлення.

«Ми виділили загалом областям 62 млрд грн на відновлення. Водночас містечка Київщини, які найбільше постраждали від російської агресії, мають підтримку і з державного бюджету, і з обласного, і в межах проекту United24», — зауважив прем'єр-міністр.

Він додав, що серед пріоритетів відновлення — розмінування, де США надають вагому допомогу. Зокрема, створений спеціальний тренінговий центр для підготовки саперів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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