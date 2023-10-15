Галущенко порадив українцям перевірити генератори та запастись павербанками — Finance.ua
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Галущенко порадив українцям перевірити генератори та запастись павербанками

Енергетика
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Міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців підготуватися до зими і запастися генераторами. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна».
Водночас він запевнив, що його відомство робитиме все можливе, аби уникнути відключень світла в Україні.
«Якщо є можливість, підсилюйте автономне функціонування, зробіть це. А ми зі свого боку разом з нашою ППО будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилась», — сказав Галущенко.
З його слів, на сьогодні система електропостачання України перевершує аналоги деяких країн Європи та готова успішно пережити зимовий період.
«Два основні елементи, що забезпечують надійність будь-якої енергосистеми — генерація та передача електроенергії — перебувають на досить високому рівні», — додав він.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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