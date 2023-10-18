Міністри енергетики ЄС погодилися спільно реформувати ринок електроенергії — Finance.ua

Міністри енергетики ЄС погодилися спільно реформувати ринок електроенергії Сьогодні 12:44 — Енергетика

Міністри енергетики ЄС погодилися спільно реформувати ринок електроенергії

Міністри енергетики ЄС домовилися про реформування спільного ринку електроенергії.

Про це пише Spiegel.

Головною метою цієї реформи є зменшення залежності ціни на електроенергію від ціни на природний газ, яка зросла на тлі російської агресії проти України.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек привітав цю угоду, зауваживши, що «Європа продемонструвала свою здатність діяти сьогодні».

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Реформа покликана поліпшити доступ споживачів і промисловості до низьких цін на електроенергію в усій Європі.

Міністерство економіки Німеччини повідомило, що нова структура ринку електроенергії дозволить споживачам скористатися перевагами, зокрема, низької собівартості виробництва з енергетичних джерел, які не потребують видобутку палива. Метою також є і забезпечення стабільності цін навіть під час кризи завдяки кращому балансуванню ринку електроенергії.

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