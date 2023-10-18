В Україні запускають третій етап «єВідновлення» — Finance.ua
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В Україні запускають третій етап «єВідновлення»

Особисті фінанси
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В Україні запускають третій етап «єВідновлення»
В Україні запускають третій етап «єВідновлення»
На житлові компенсації українцям, чиє житло постраждало від обстрілів, спрямовано 4,4 млрд грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, уряд виділив загалом з Фонду відновлення 62 млрд грн. З них 11,3 млрд грн — на відновлювальні проекти в соцсфері та ЖКГ. 3,5 млрд грн — на будівництво та відбудову інфраструктури, житла та громадських споруд. Ще майже 19 млрд грн — на виконання робіт на об'єктах енергетики.
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«У програмі єВідновлення передбачено три компоненти. З них два — на стадії активної реалізації. На відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тис. заявок. Найбільше на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Там, де була ворожа окупація або інтенсивні обстріли. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 млрд грн», — зазначив Шмигаль.
Також 4,3 тисячі заявок вже надійшло щодо зруйнованого житла. За словами прем'єр-міністра, у Дії триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада ці сертифікати вже можна буде використовувати.
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«Третій компонент єВідновлення — це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати розпочнуться з початку 2024 року», — сказав очільник уряду.
Шмигаль додав, що в межах програми єОселя пільгові іпотечні кредити отримали майже 4 тис. українських родин на суму 5,7 млрд грн. Переважно це військові, педагоги та медики.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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