В Україні запускають третій етап «єВідновлення» — Finance.ua

В Україні запускають третій етап «єВідновлення» Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

В Україні запускають третій етап «єВідновлення»

На житлові компенсації українцям, чиє житло постраждало від обстрілів, спрямовано 4,4 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, уряд виділив загалом з Фонду відновлення 62 млрд грн. З них 11,3 млрд грн — на відновлювальні проекти в соцсфері та ЖКГ. 3,5 млрд грн — на будівництво та відбудову інфраструктури, житла та громадських споруд. Ще майже 19 млрд грн — на виконання робіт на об'єктах енергетики.

Читайте також Українці отримали 1,5 млрд грн на ремонт за єВідновленням

«У програмі єВідновлення передбачено три компоненти. З них два — на стадії активної реалізації. На відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тис. заявок. Найбільше на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Там, де була ворожа окупація або інтенсивні обстріли. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 млрд грн», — зазначив Шмигаль.

Також 4,3 тисячі заявок вже надійшло щодо зруйнованого житла. За словами прем'єр-міністра, у Дії триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада ці сертифікати вже можна буде використовувати.

Читайте також На які компенсації не варто розраховувати в рамках «єВідновлення»

«Третій компонент єВідновлення — це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати розпочнуться з початку 2024 року», — сказав очільник уряду.

Шмигаль додав, що в межах програми єОселя пільгові іпотечні кредити отримали майже 4 тис. українських родин на суму 5,7 млрд грн. Переважно це військові, педагоги та медики.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.