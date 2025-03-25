День фінансів: створення банку на базі «Укрпошти», оновлені курси валют, ціни на пальне — Finance.ua

День фінансів: створення банку на базі «Укрпошти», оновлені курси валют, ціни на пальне Сьогодні 17:45

Вівторок, 25 березня. Скільки коштів українці тримають на депозитах та що буде з цінами на пальне.

Вклади українців. За За даними Фонду гарантування, станом на 1 березня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 391,1 млрд грн. Загалом у лютому приріст на рахунках українців становив 12,7 млрд грн. Вклади у національній валюті складають 897,6 млрд грн, в іноземній — 493,5 млрд грн.

Перелік валют для встановлення офіційного курсу. Національний банк України Національний банк України запроваджує нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Як зазначають аналітики ICU, Національний банк зберігає курс гривні стабільним за рахунок валютних інтервенцій. Падіння курсу долара, що спостерігалося протягом двох місяців, у березні зупинилося.

Створення поштового банку. Верховна Рада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 13018д, який передбачає створення поштового банку на базі «Укрпошти». Проєкт закону пропонує створити новий тип банку в Україні — банк фінансової інклюзії, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії.

Також «Укрпошта» розширює продаж невручених посилок на шість регіонів України. Тепер мешканці Львова, Тернополя, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Хмельницького зможуть придбати унікальні лоти через платформу «Прозорро.Продажі».

Контроль за паркуванням. Київська влада Київська влада розпочинає комплексні заходи для забезпечення безперешкодного доступу рятувальників до житлових кварталів. У відповідь на масовані атаки та проблеми з паркуванням, у місті посилюють контроль, розроблюють план створення антипаркувальної інфраструктури та залучають громаду до спільної відповідальності за безпеку.

Українські АЗС знижують ціни на пальне, і ця тенденція, за словами експертів, й надалі зберігатиметься. Яким вони бачать ринок пального цього року, як може змінитися вартість та що саме впливає на ціну пального в Україні — розбираємося у новому матеріалі:

Початок ліквідації КРАІЛ. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Процедура ліквідації розпочнеться 1 квітня. Після завершення ліквідації функції КРАІЛ перейдуть до новоствореного державного агентства ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.

Переговори з МВФ. Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 березня розгляне питання сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF і виділення Україні восьмого траншу в розмірі приблизно $0,4 млрд. Цю інформацію Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 березня розгляне питання сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF і виділення Україні восьмого траншу в розмірі приблизно $0,4 млрд. Цю інформацію підтвердили два джерела, близьких до переговорного процесу.

Пільги для дітей військових. Члени сімей УБД в Україні Члени сімей УБД в Україні мають право на певні пільги та привілеї. Насамперед це стосується дітей військовослужбовців. Вони можуть безоплатно відпочивати в санаторіях, здобувати вищу освіту та харчуватися в школах. Однак знижки не надаються автоматично — їх потрібно оформити в Пенсійному фонді.

В Україні вже працює багато успішних ветеранських бізнесів. Проте не всі охочі відкрити власну справу знають, що для ветеранів доступні кілька варіантів фінансової підтримки. Тож у восьмому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office розповідаємо про ці можливості.

Розширення програми «Контракт 18−24». Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський заявив , що програму «Контракт 18−24» розширять на інші військові формування Сил оборони. «Є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно — буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців», — заявив Зеленський. За його словами, цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників.

Додамо, що тепер обрати місце проходження ВЛК можна самостійно, але не для всіх. Наразі така функція доступна лише для тих, хто планує підписати контракт на службу у лавах ЗСУ.

Показник середньої зарплати для обчислення пенсій. Пенсійний фонд Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за лютий 2025 року. За розрахунками ПФУ, середня заробітна плата у лютому становила 18 589,38 гривні. Порівняно з показниками лютого минулого року зарплата зросла на 3,3 тисячі гривень, а в порівнянні з минулим місяцем, її рівень знизився на 70,94 гривні.

До речі, Верховна Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки та інших відомств.

Реальна вартість опалення для киян. Реальна вартість опалення будинків киян на 45−50% вища, ніж вони сплачують за тарифом, Реальна вартість опалення будинків киян на 45−50% вища, ніж вони сплачують за тарифом, заявив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. «Це ті кошти, які недоотримує підприємство і які можна було б направити на більш ґрунтовну модернізацію», — сказав Лопатін.

Інвестиції в довгобуд. Очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк Очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк каже , що для легалізації недобудів інвесторами, які вклалися у житловий проєкт, що став зрештою проблемним, не існує універсального механізму. Мешканці можуть спробувати декілька способів, однак взагалі не факт, що вони спрацюють у конкретному випадку. Найкращим способом вирішення проблеми можуть стати конкретні кроки з боку держави, які дозволять запобігати появі частини недобудів.

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