День фінансів: США оголосили про додаткові $2 млрд, населення, банки та аналітики спрогнозували курс — Finance.ua

День фінансів: США оголосили про додаткові $2 млрд, населення, банки та аналітики спрогнозували курс Сьогодні 17:40

Сьогодні, 15 травня, США оголосили про додаткові $2 млрд допомоги на зброю для України.

Коливання курсу. Протягом цього тижня очікується збільшення коливання курсу долара, адже прийматиметься рішення про послаблення валютних Протягом цього тижня очікується збільшення коливання курсу долара, адже прийматиметься рішення про послаблення валютних обмежень для бізнесу та відбудеться сплата податків.

Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік. Фінансові Фінансові аналітики , банкіри та населення очікують зростання долара відносно гривні протягом найближчого року.

За яких умов будуть застосовуватися графіки відключень світла. Наразі в Україні фізично не можливі блекаути. Про це повідомив Наразі в Україні фізично не можливі блекаути. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону. «Блекауту ми не бачимо, поки це фізично не можливо. Теоретично можливо все, але поки про це мова не йде», — сказав Коваленко.

Що робити, якщо посвідчення УБД втрачене чи пошкоджене. Посвідчення учасника бойових дій можна відновити, якщо ви Посвідчення учасника бойових дій можна відновити, якщо ви загубили його, воно втрачене чи пошкоджене внаслідок бойових дій.

Які професії найбільш затребувані на заході України. На ринок праці в Україні суттєво На ринок праці в Україні суттєво вплинули мобілізація та міграція населення, тому в окремих сферах відчувається сильний дефіцит кадрів. Найбільш затребуваною у західних регіонах (Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях) є професія водія.

Українські біженці за кордоном. Що найчастіше купують українці та скільки коштів щорічно вони витрачають за кордоном? Finance.ua порахував у новій статті:

Google представив новий пошук на основі ШІ. В компанії Google заявили, що додають штучний інтелект у свій пошук і анонсували великі зміни. Про це в В компанії Google заявили, що додають штучний інтелект у свій пошук і анонсували великі зміни. Про це в компанії повідомили під час конференції Google I/0 2024.

«Укрпошта» вперше продала на аукціоні забуті посилки українців. На першому аукціоні з На першому аукціоні з продажу забутих посилок «Укпошта» продала 4 палети з ними за 120 тис. грн. При цьому стартова ціна кожного складала 1,2 тис. грн.

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