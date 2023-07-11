День фінансів: спрощений роумінг для українців, зарплати вчителів, нульове розмитнення для військовослужбовців — Finance.ua

День фінансів: спрощений роумінг для українців, зарплати вчителів, нульове розмитнення для військовослужбовців Сьогодні 17:50

Вівторок, 11 липня. Чому більшість переселенців досі не мають роботи, та що зміниться в процедурі переказу коштів.

Використання готівки в Україні. Нацбанк Нацбанк ухвалив дві постанови щодо використання готівки в Україні. Вони почнуть діяти з 1 серпня 2023 року. Йдеться про необхідність зазначати номер телефону під час внесення готівки для переказу коштів через платіжні пристрої.

Які бізнеси з’являються у 2023. За даними аналітиків YouControl Market, перше півріччя 2023 року показало, що стабільні реєстрації українських юридичних осіб та ФОПів відновилися до рівня, який був до 24 лютого 2022 року. За даними аналітиків YouControl Market, перше півріччя 2023 року показало, що стабільні реєстрації українських юридичних осіб та ФОПів відновилися до рівня, який був до 24 лютого 2022 року. Найбільше юридичних осіб вказали як основний вид діяльності: «Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами».

Працевлаштування ВПО. На другий рік війни з росією переважна більшість переселенців досі На другий рік війни з росією переважна більшість переселенців досі не мають роботи та перебувають у пошуку. Серед причин низького рівня працевлаштованості — низька оплата праці, небажання роботодавців наймати на роботу переселенців, відсутність пропозицій роботи за рівнем освіти та досвідом, недостатність професіоналізму та досвіду роботи.

До речі, на Work. uа опублікували підбірку вакансій, на які дуже терміново шукають працівників.

Водночас в Міносвіти заявляють, що наразі тривають обговорення стосовно розміру зарплати вчителів. Оптимальною сумою вважають 40 000 гривень. Однак нюанс нововведень полягає в тому, що вони можливі лише після завершення війни.

Нульове розмитнення. У Верховній Раді У Верховній Раді є ініціатива аби для військовослужбовців, котрі мають посвідчення учасника бойових дій, було нульове розмитнення в разі ввезення авто з закордону. Поїхати та привезти з-за кордону авто можуть родичі-жінки військовослужбовця, яким на митному кордону потрібно показати посвідчення учасника бойових дій, щоб уникнути сплати мита.

Спрощений роумінг. Єврокомісія погодила продовження угоди з операторами про Єврокомісія погодила продовження угоди з операторами про роумінг для українців ще на 12 місяців. Угоду між 22 європейськими та сімома українськими операторами було вперше підписано у квітні 2022 року.

Що буде з економікою України 2023−2024. Український інститут майбутнього презентував Український інститут майбутнього презентував прогноз економіки України на 2023−2024 роки: позитивний і негативний. Останній, на думку експертів, є базовим, тобто найбільш імовірним. Так, за найбільш імовірним сценарієм повномасштабна війна в Україні триватиме, але восени 2023 року і в першому півріччі 2024-го завершиться активна фаза бойових дій.

Спроба заморозити Європу провалилась. У цьому році росія знизить обсяги поставок газу в Європу. У підсумку замість торішніх 122 мільярдів доларів в поточному році «Газпром» У цьому році росія знизить обсяги поставок газу в Європу. У підсумку замість торішніх 122 мільярдів доларів в поточному році «Газпром» заробить на європейському напрямку всього лише близько 30 мільярдів доларів. Таким чином, втрата складе близько 90 мільярдів для самого «Газпрому» і 28 мільярдів доларів для держави у вигляді недоотриманих мит.

Україна націоналізувала мільярдні активи росіян. Вищий антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд націоналізував активи кількох наближених до кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них 5 обленерго, готелі, ТЦ, видобувні підприємства, акції банку.

Зміна дизайну банкнот євро. Європейський центральний банк запустив опитування, за допомогою якого хоче обрати тему для першого великого редизайну банкнот євро з моменту їхнього запуску понад 20 років тому. Європейський центральний банк запустив опитування, за допомогою якого хоче обрати тему для першого великого редизайну банкнот євро з моменту їхнього запуску понад 20 років тому. В ЄЦБ оберуть тему на основі відгуків громадськості до 2024 року, після чого відбудеться конкурс дизайну. Остаточне рішення очікується у 2026 році.

Оплата комуналки. Оплата комунальних послуг — це те, з чим ми стикаємось щомісяця. Сьогодні всі операції можна здійснити на телефоні ще й отримати за це кешбек. Finance.ua проаналізував варіанти для оплати комунальних послуг та вибрав п’ять, на нашу думку, найкращих карток:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.