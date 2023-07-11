5 обленерго, банк та ТРЦ Ocean Plaza: Україна націоналізувала мільярдні активи росіян — Finance.ua

5 обленерго, банк та ТРЦ Ocean Plaza: Україна націоналізувала мільярдні активи росіян Сьогодні 11:00 — Фондовий ринок

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них 5 обленерго, готелі, ТЦ, видобувні підприємства, акції банку.

Зазначається, що працівники Бюро викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками.

Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур наближені до путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

У власність України надійшли:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%), АТ «Херсонобленерго» (99,9%), АТ «Чернівціобленерго» (96,8%), АТ «Житомиробленерго» (95,5%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також 7 готелів (мережа Premier) та ТРЦ «Метроград» та «Метрополіс» — загальною вартістю 2 млрд грн (належали Євгенію Гінеру);

88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (Гінера).

ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (належали Олегу Дерипасці, орієнтовна вартість становить 10 млрд грн);

ТРЦ «Ocean Plaza», орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США (належав Ротенбергам).

Крім цього, націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» володіє ще компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) та 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

У ДБР зазначили, що структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власниками інших націоналізованих активів є росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

«ДБР продовжує системну роботу для підвищення обороноздатності країни та сприяє поверненню майна рашистів в Україні у державну власність», — додали в Бюро.

Довідка Finance.ua:

Наприкінці червня Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy — російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна — в дохід держави. Група, зокрема, володіє корпоративними правами в 8 українських обленерго.

Ігор Коломойський подав заяву про вступ третьою стороною у судову справу про конфіскацію активів VS Energy, позивачем в якій виступає Міністерство юстиції, а відповідачами — підсанкційні російські олігархи Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.