Аналітики підрахували втрати рф від спроб заморозити Європу Сьогодні 10:00

Аналітики підрахували втрати рф від спроб заморозити Європу

За підсумками 2023 року російський бюджет недоотримає близько 28 мільярдів доларів газових доходів через втрату європейського ринку. Такі підрахунки зробили аналітики агентства «Вигін Консалтинг», пише « РИА Новости ».

Як підрахували експерти, в цьому році росія знизить обсяги поставок газу в Європу з 85 до близько 60 мільярдів кубометрів. Причому вартість газу теж знизиться — з торішніх 1500 до нинішніх приблизно 500 доларів за тисячу кубометрів.

У підсумку замість торішніх 122 мільярдів доларів в поточному році «Газпром» заробить на європейському напрямку всього лише близько 30 мільярдів доларів. Таким чином, втрата складе близько 90 мільярдів для самого «Газпрому» і 28 мільярдів доларів для держави у вигляді недоотриманих мит.

Компенсувати втрати хочуть за рахунок зростання експорту в Китай — з торішніх 15 мільярдів кубометрів у 2022 році до близько 22 мільярдів у поточному році. Причому свої втрати держава має намір компенсувати ще й за рахунок загального збільшення податкового навантаження на «Газпром».

Російський нафтогазовий експорт

Австрійська група енергокомпаній ОМV заявила про те, що продовжить закуповувати більшу частину газу в РФ. Підприємство не має наміру розривати довгостроковий контракт на постачання російського газу, укладений з «Газпромом» в 2018 році.

При цьому росія заявляє, що готова припинити транзит газу через Україну — останній потужний маршрут, який у агресора залишається. Офіційною причиною для подібного рішення з боку агресора можуть стати «триваючі спроби „Нафтогазу“ вести арбітражні розгляди з „Газпромом“, які загрожують введенням санкцій з боку РФ».

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УНІАН За матеріалами:

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