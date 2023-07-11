Нульове розмитнення авто: депутат пояснив, кого стосуватиметься — Finance.ua
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Нульове розмитнення авто: депутат пояснив, кого стосуватиметься

Технології&Авто
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Нульове розмитнення авто: депутат пояснив, кого стосуватиметься
Нульове розмитнення авто: депутат пояснив, кого стосуватиметься
Депутати Верховної ради пропонують повернути нульове розмитнення авто для учасників бойових дій. Про це сказав народний депутат Павло Бакунець в ефірі телемарафону.
«У Верховній Раді є ініціатива аби для військовослужбовців, котрі мають посвідчення учасника бойових дій, було нульове розмитнення в разі ввезення авто з закордону», — сказав він.
За словами нардепа, така ініціатива важлива для потреб фронту, щоб військові частини могли завозити із-за кордону автівки, що необхідні українським оборонцям.
Бакунець повідомив, що нульове розмитнення допоможе військовим використовувати авто або на фронті, або в особистих цілях, наприклад, відпустка.
Він зазначив, що поїхати та привезти з-за кордону авто можуть родичі-жінки військовослужбовця, яким на митному кордону потрібно буде показати посвідчення учасника бойових дій, щоб уникнути сплати мита.
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Довідка Finance.ua:

  • В червні депутати вже заявляли про намір повернути нульове розмитнення автомобілів в Україні, але лише для двох категорій населення. Зокрема, учасникам бойових дій та цивільним, яким авто знищено внаслідок війни.
  • На початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Це стосується ПДВ, акцизу, ввізного мита. Проте з 1 липня Рада повертає мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.
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За матеріалами:
УНІАН
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