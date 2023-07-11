Нульове розмитнення авто: депутат пояснив, кого стосуватиметься — Finance.ua

Нульове розмитнення авто: депутат пояснив, кого стосуватиметься Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Нульове розмитнення авто: депутат пояснив, кого стосуватиметься

Депутати Верховної ради пропонують повернути нульове розмитнення авто для учасників бойових дій. Про це сказав народний депутат Павло Бакунець в ефірі телемарафону

«У Верховній Раді є ініціатива аби для військовослужбовців, котрі мають посвідчення учасника бойових дій, було нульове розмитнення в разі ввезення авто з закордону», — сказав він.

За словами нардепа, така ініціатива важлива для потреб фронту, щоб військові частини могли завозити із-за кордону автівки, що необхідні українським оборонцям.

Бакунець повідомив, що нульове розмитнення допоможе військовим використовувати авто або на фронті, або в особистих цілях, наприклад, відпустка.

Він зазначив, що поїхати та привезти з-за кордону авто можуть родичі-жінки військовослужбовця, яким на митному кордону потрібно буде показати посвідчення учасника бойових дій, щоб уникнути сплати мита.

Довідка Finance.ua:

В червні депутати вже заявляли про намір повернути нульове розмитнення автомобілів в Україні, але лише для двох категорій населення. Зокрема, учасникам бойових дій та цивільним, яким авто знищено внаслідок війни.

На початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Це стосується ПДВ, акцизу, ввізного мита. Проте з 1 липня Рада повертає мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

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УНІАН За матеріалами:

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