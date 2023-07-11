ЄЦБ планує першу в історії кардинальну зміну дизайну банкнот євро — Finance.ua

ЄЦБ планує першу в історії кардинальну зміну дизайну банкнот євро Сьогодні 08:30 — Валюта

ЄЦБ планує першу в історії кардинальну зміну дизайну банкнот євро

Громадяни 20 країн єврозони просять допомогти обрати тему для першого великого редизайну банкнот євро з моменту їхнього запуску понад 20 років тому.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 10 липня запустив опитування, яке триватиме до серпня. Його учасники можуть обирати між сімома включеними до остаточного списку темами.

«Ми хочемо, щоб європейці ідентифікували себе з дизайном банкнот євро, тому вони відіграватимуть активну роль у виборі нової теми», — заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Можливі теми для нового дизайну банкнот євро:

птахи: вільні, стійкі, надихаючі;

європейська культура;

європейські цінності, відображені у природі;

майбутнє за тобою;

руки: разом ми будуємо Європу;

наша Європа, ми самі;

річки: води життя в Європі.

В даний час на банкнотах зображені ворота та мости, на них немає конкретних національних символів чи визначних пам’яток. У 2021 році було оголошено про необхідність «капітального ремонту» банкнот, який також посилить їхню захищеність від підробок.

В ЄЦБ оберуть тему на основі відгуків громадськості до 2024 року, після чого відбудеться конкурс дизайну. Остаточне рішення очікується у 2026 році.

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«Ми працюємо над новою серією високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище», — сказав член виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетта.

Як правило, після редизайну старі банкноти виводяться з обігу поступово. Через якийсь час їх можна буде лише обміняти на нові та лише в уповноважених банках країни-емітента. Про це потрібно пам’ятати українцям, які зберігають заощадження у готівковому євро.

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