Курс валют в обмінниках змінюється! Скільки буде коштувати долар наступного тижня? Пояснює банкір Сьогодні 10:15 — Валюта

Курс валют в обмінниках змінюється! Скільки буде коштувати долар наступного тижня? Пояснює банкір

Валютний ринок за крок до масштабного фінансового потрясіння. Долар стрімко дорожчає через дефіцит та енергетичний колапс. Додивіться цей прогноз до кінця, щоб знати якою буде ціна на американську та європейську валюти та що робити із вашими заощадженнями.

Головною інтригою та ключовим орієнтиром для всього фінансового ринку країни наступного тижня стане засідання монетарного комітету Національного банку України, заплановане на 18 червня.

Тараса Лєсового, цей день без перебільшення можна назвати моментом істини для банківського сектора, бізнесу та пересічних громадян. За даними банкіра Глобус Банку цей день без перебільшення можна назвати моментом істини для банківського сектора, бізнесу та пересічних громадян.

Саме під час цього засідання фінансовий регулятор країни має ухвалити стратегічне рішення щодо рівня облікової ставки. Для ринку це не просто суха цифра, а найпотужніший сигнал, за яким фінансисти зчитуватимуть подальшу монетарну політику держави на найближчі кілька місяців.

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Більшість провідних аналітиків та учасників ринку схиляються до думки, що Національний банк залишить облікову ставку без змін — на поточному рівні 15%.

Таке рішення регулятора є цілком очікуваним та прагматичним, адже на сьогоднішній день українська економіка перебуває у стані хиткої рівноваги, балансуючи між серйозними макроекономічними ризиками та певними внутрішніми стримувальними чинниками. НБУ змушений діяти максимально обережно, прораховуючи кожен крок наперед, оскільки будь-яка різка зміна курсу монетарної політики може розбалансувати фінансову систему.

Що саме тисне на фінансову систему?

За даними банкіра, насамперед це — динаміка вартості пального на внутрішньому ринку. Паливний фактор має прямий вплив на логістику та кінцеву собівартість практично всіх товарів і послуг.

Не менш критичними є прямі наслідки повномасштабної війни для вітчизняної енергосистеми, які провокують дефіцит електроенергії, створюють додаткові витрати для виробників і суттєво ускладнюють роботу промислового сектора.

Проте на противагу цим важким деструктивним факторам виступають сезонні та зовнішні стримувальні чинники. Традиційний літній сезон починає частково зменшувати загальний тиск на споживчі ціни. Це стає можливим завдяки природному здешевленню великої городини, свіжих ягід та іншої сезонної сільськогосподарської продукції, що насичує внутрішній ринок і стримує продуктову інфляцію.

Паралельно з цим фундаментом для загальної макроекономічної стабільності залишаються високі очікування щодо регулярного надходження фінансової та матеріальної допомоги від міжнародних партнерів України. Західні транші забезпечують надійне покриття дефіциту бюджету та поповнюють золотовалютні резерви.

Тенденції

Аналіз поточних тенденцій показує, що наступного тижня попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку знову буде стабільно вищим за обсяги реальної пропозиції з боку експортерів. За словами фахівця, очікується, що цей дисбаланс становитиме приблизно 10−15% на користь попиту.

Для того щоб повністю компенсувати цей дефіцит, не допустити різкого знецінення національної валюти та задовольнити потреби ринку, Національний банк України готовий витрачати на інтервенції значні кошти зі своїх резервів. За попередніми розрахунками, обсяг таких щотижневих вливань з боку НБУ може становити близько 850−900 мільйонів доларів США.

Банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий прогнозує коридор для готівкового та безготівкового долара на найближчий період залишатиметься в діапазоні від 44,40 до 45,10 за долар. Однак більш точними цифрами американської валюти поділюся вже за мить.

Про євро

На відміну від американського долара, курс європейської валюти в Україні залежатиме від значно ширшого, складнішого та глобальнішого набору факторів. На внутрішньому українському ринку вартість євро формується за принципом крос-курсу.

Це означає, що фінальні цифри в обмінниках вираховуються на основі поточного курсу долара до гривні, який множиться на співвідношення між євро та доларом на світових фінансових майданчиках. Відповідно, будь-які коливання на глобальному ринку миттєво відбиваються на вартості європейської валюти всередині України.

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