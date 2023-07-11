ТОП-10 вакансій, на які терміново шукають працівників — Finance.ua

ТОП-10 вакансій, на які терміново шукають працівників Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

ТОП-10 вакансій, на які терміново шукають працівників

Роботодавці показали, на які вакансії їм потрібні працівники якнайшвидше, і з надісланих пропозицій ми сформували добірку.

Про це пише Work.uа.

Транспорт, логістика

, Львів. Корпорація «Стас» у пошуку відповідального та старанного водія з правами категорій В, С та досвідом роботи. Працівник працюватиме у межах міста на двох авто компанії Iveco та Reno, декілька разів на місяць матиме міжміські виїзди. Роботодавець зазначає, що перепрацювання при далеких виїздах оплачується погодинно. Водій-експедитор на авто компанії , Львів. Корпорація «Стас» у пошуку відповідального та старанного водія з правами категорій В, С та досвідом роботи. Працівник працюватиме у межах міста на двох авто компанії Iveco та Reno, декілька разів на місяць матиме міжміські виїзди. Роботодавець зазначає, що перепрацювання при далеких виїздах оплачується погодинно.

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Водій на авто компанії (Uber, Bolt) , Київ. Зарплата — 20 000−35 000 грн. Партнер UBER та Bolt, компанія UHolding, запрошує водіїв для роботи в таксі. Компанія надає водію авто, яке знаходитиметься в нього на постійній основі, також коштом фірми здійснюватиметься ремонт авто. Додатково компанія наголошує, що надає працівникам безплатне житло та виплачуватиме 75% доходу від каси.

Робочі спеціальності, будівництво

Комірник, комплектувальник, працівник складу , Київ. Зарплата — 9 000 — 11 000 грн. Інтернет-магазин електроніки AKS шукає комірника з відповідальним, пунктуальним та активним підходом до роботи. Обов’язки включають прийом та перевірку товару, контроль порядку на складі, інвентаризації, роботу з 1С, CRM і збереження товарно-матеріальних цінностей. Є оплачуване навчання та можливість кар'єрного росту.

Колорист в малярно-кузовний цех , Київ. Робота полягатиме в підборі та корегуванні фарб, фарбуванні, обліку лакофарбових матеріалів. Відгукнутися запрошують шукачів з відповідним досвідом, відповідальних, пунктуальних, акуратних.

Фінанси

Головний бухгалтер (МСФЗ, ЗЕД) , Київ. Зарплата — 70 000 грн. Рекрутингова агенція Igea шукає фахівця для компанії зі сфери агропромислового комплексу. Розглянуть кандидатів з профільною освітою, сертифікатом про складання іспиту з МСФЗ, досвідом роботи в агрокомпаніях або виробництві з ЗЕД та управління командою бухгалтерів до 10 осіб. Задачі посади включають написання облікової політики, організацію обліку, контроль та ведення податкового обліку та складання звітності згідно МСФЗ.

Бухгалтер , Київ. Зарплата — 22 000 грн. У вакансії сказано, що потрібен спеціаліст з досвідом від 2 років та знанням програм 1С Бухгалтерія 8.3 УТП, MS Office, MS. Excel. Вимоги також включають базові знання основ складання первинних документів, уважність, грамотність та аналітичний склад розуму. Обов’язки включають ведення первинної документації, обліку основних засобів та матеріалів, продукції та роботу з кореспонденцією.

Сфера продажу та обслуговування

Продавець-консультант , Львів. Зарплата — 18 000 — 25 000 грн (Ставка +%). Робота у відділі електротехніки будівельного гіпермаркету «Епіцентр». Потрібні комунікабельні, націлені на результат, старанні, ініціативні кандидати для роботи з потенційними покупцями, прийому та викладки товару.

Продавець-касир , Львів. Зарплата — 12 000 — 15 000 грн. Шукає мережа супермаркетів Baker Market. Запрошують кандидатів без досвіду, є оплачуване навчання та можливість кар'єрного росту. Основні обов’язки: обслуговування покупців, контроль за наявністю товару.

Адміністратор-обліковець , Львів. Зарплата — 13 000 грн, оплата погодинна. Ще одна вакансія від Baker Market. Компанія шукає адміністратора, який має професійний досвід у веденні касової дисципліни, контролі та прийомі товару, роботі з постачальниками та участі в інвентаризації. Є оплачуване стажування, позмінний графік роботи та комфортні умови праці.

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами (автобізнес) , Київ. Компанія «А-Грін» шукає спеціаліста для напрямку матеріалів для малярно-кузовного ремонту. Обов’язки включають супроводження клієнтів, просування брендів компанії, збільшення продажів та контроль дебіторської заборгованості. Компанія пропонує високу зарплату, комфортний офіс, офіційне працевлаштування та можливості кар'єрного зростання. Бажано мати досвід роботи з клієнтами, а також автомаляра, мати власне авто.

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