День фінансів: «Пульс», Starlink в Україні, Державний борг в липні — Finance.ua

Понеділок, 26 серпня. У Нацбанку прокоментували, що відбувається із зарплатами в Україні, а бізнес отримав прямий канал комунікації з урядом.

Державний борг України в липні.

Станом на 31 липня 2025 року Державний та гарантований державою борг України становив 7 773,87 млрд грн, або 186,13млрд дол. США.

Зарплати в Україні.

В останні місяці зарплати українців зростають не так швидко, як минулого року, оскільки ситуація на ринку праці дещо поліпшилася. Про це повідомляє Національний банк України. Регулятор прогнозує, що брак кадрів зберігатиметься ще тривалий час. Тож бізнес жваво конкуруватиме за кваліфікованих працівників, а зарплати продовжать зростати.

«Пульс».

Українські підприємці зможуть напряму повідомляти про перешкоди у своїй діяльності через віджет «Пульс» на сайті Міністерства економіки, а також на порталі електронних сервісів міністерства. Про це повідомляє пресслужба відомства. Це цифровий інструмент зворотного зв’язку між бізнесом і державою", — сказано в повідомленні.

Українці переходять на євро.

Основною валютою для заощаджень стає євро . Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.

«Податок на Google».

Міжнародні компанії збільшують відрахування до бюджету через «Податок на Google». За перше півріччя 2025 року міжнародні компанії — нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до бюджету 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро.

Скільки коштів отримала Україна.

У першій половині 2025 року більшість країн-партнерів збільшили обсяги військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Серед тих, хто найбільше наростив підтримку цього року, — Норвегія , Ісландія, Бельгія, Франція, Ірландія, Канада та Швеція.

Starlink продовжить працювати в Україні.

У понеділок, 25 серпня, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Документ, зокрема, передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

