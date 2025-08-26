Німецькі порти просять фінансування з оборонного бюджету на підготовку до війни — Finance.ua

Німецькі порти просять фінансування з оборонного бюджету на підготовку до війни
Німецькі порти вимагають фінансування з оборонного бюджету країни, оскільки у разі війни вони, за їх словами, перебуватимуть на «першій лінії атаки».
Про це, як повідомляє «Європейська правда», йдеться у публікації Spiegel.
Центральна спілка німецьких морських портів (ZDS) звернулась з листом до міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з проханням виділити гроші з регулярного оборонного бюджету.
У документі не вказана точна сума, проте, за оцінкою портів, для підготовки до можливої оборонної ситуації потрібно 3 млрд євро.
У листі гамбурзької галузевої асоціації, що представляє понад 150 підприємств, сказано, що як логістичні вузли морські порти мають центральне значення для військових сценаріїв.
У разі надзвичайної ситуації транспортування вантажів та військовослужбовців Бундесверу та партнерів по НАТО доведеться здійснювати через порти.
За даними ZDS, кошти з оборонного бюджету мали б бути спрямовані на облаштування вантажних майданчиків, причальних стін і залізничної інфраструктури, а також на заходи захисту портових об’єктів від атак та кіберзагроз.
