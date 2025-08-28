Google Translate конкуруватиме з Duolingo — нові функції
Google оголосив про запуск експериментальних функцій у Google Translate, які перетворюють сервіс із простого перекладача на інструмент для вивчення мов.
Ці функції можуть стати першим кроком перекладача до конкуренції з іншими мовними застосунками, як, наприклад, Duolingo.
- Нові можливості базуються на ШІ та орієнтовані як на новачків, так і на просунутих користувачів, що хочуть підтягнути словниковий запас.
- У додатку з’явився режим Practice, де можна обрати рівень знань і цілі навчання. На основі цього Translate генерує індивідуальні сценарії для практики аудіювання та вимови.
- Користувачі можуть слухати діалоги й виділяти почуті слова для тренування розуміння, або ж відпрацьовувати усну мову. Програма відслідковує щоденний прогрес.
Спочатку функція буде доступна для англомовних користувачів, які вивчають іспанську та французьку, а також для носіїв іспанської, французької та португальської, що практикують англійську. Бета-версію вже можна завантажити для Android та iOS.
Додаткові оновлення
Окрім навчальних інструментів, Google оновив і режим Live translate. Тепер користувачі можуть вести діалог у реальному часі з аудіо- та текстовим перекладом одразу двома мовами. Алгоритми враховують паузи, акценти та інтонації, що робить спілкування більш природним. За словами компанії, функція працює навіть у шумних місцях — на кшталт ресторанів чи аеропортів.
Нова можливість підтримує понад 70 мов, серед яких арабська, французька, хінді, корейська, іспанська та тамільська, і з 27 серпня доступна користувачам у США, Індії та Мексиці.
