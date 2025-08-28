Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць — Finance.ua

Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць Сьогодні 01:34 — Технології&Авто

Німецька автомобільна промисловість скоротила понад 50 тис. робочих місць за останній рік. Кількість працівників у цьому секторі зменшилася на 7%. Така ситуація є прямою реакцією на економічну кризу та значні виклики, з якими стикається галузь.

Про це пише DW.

Основні причини скорочення робочих місць — це бум електромобілів у Китаї, високі ціни на енергоносії та мита на товари з ЄС, запроваджені адміністрацією Трампа. Крім того, попит на автомобілі в Європі залишається нижчим за рівень 2019 року.

Економічна криза зачепила й інші галузі німецького автопрому. Станом на червень 2025-го в ній було зайнято 5,42 мільйона людей — це на 2,1% менше, ніж роком раніше.

За даними аудиторської компанії EY, схожі проблеми та скорочення робочих місць спостерігаються також в інших галузях, таких як машинобудування та металургія. Експерти попереджають про зростання безробіття серед молодих фахівців, яким доведеться перекваліфіковуватися. Попередні звіти також прогнозують, що до 2035 року у сфері німецького автопрому може бути скорочено до 190 тис. робочих місць.

З проблемами та скороченнями зіткнувся не лише німецький автопром, а й машинобудування та металургія. Більш стабільне положення зберігається в електроніці, а також хімічній та фармакологічній галузі, випливає з доповіді EY.

