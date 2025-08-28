Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць

Технології&Авто
16
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць
Німецька автомобільна промисловість скоротила понад 50 тис. робочих місць за останній рік. Кількість працівників у цьому секторі зменшилася на 7%. Така ситуація є прямою реакцією на економічну кризу та значні виклики, з якими стикається галузь.
Про це пише DW.
Основні причини скорочення робочих місць — це бум електромобілів у Китаї, високі ціни на енергоносії та мита на товари з ЄС, запроваджені адміністрацією Трампа. Крім того, попит на автомобілі в Європі залишається нижчим за рівень 2019 року.
Економічна криза зачепила й інші галузі німецького автопрому. Станом на червень 2025-го в ній було зайнято 5,42 мільйона людей — це на 2,1% менше, ніж роком раніше.
За даними аудиторської компанії EY, схожі проблеми та скорочення робочих місць спостерігаються також в інших галузях, таких як машинобудування та металургія. Експерти попереджають про зростання безробіття серед молодих фахівців, яким доведеться перекваліфіковуватися. Попередні звіти також прогнозують, що до 2035 року у сфері німецького автопрому може бути скорочено до 190 тис. робочих місць.
З проблемами та скороченнями зіткнувся не лише німецький автопром, а й машинобудування та металургія. Більш стабільне положення зберігається в електроніці, а також хімічній та фармакологічній галузі, випливає з доповіді EY.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems