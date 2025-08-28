Експерти прогнозують кавову кризу, зерно здорожчає до 40% — Finance.ua

Експерти прогнозують кавову кризу, зерно здорожчає до 40%
Цього року ціни на каву можуть зрости на 40%, тобто для споживачів це будуть десь 10%, а скоріше усі 20%.
Про це пише видання «Коротко про», передають Українські Новини.
«Погані новини для кавоманів — через посуху в Бразилії та дощі у В’єтнамі урожай кави може бути геть поганим. Урожай у Бразилії скоротився на 10−11%, у В’єтнамі — на 10−20%», — йдеться у публікації.
Зазначається, що порівняно з минулорічним здорожчанням арабіки на 125% - це дрібниці.
Але ціна на каву в магазинах і кав’ярнях вже й так кусається, а буде ще зліша.
Видання приводить приклади цін на каву у супермаркетах, які на сьогодні складають за 100 г зернової кави в середньому 80 гривень, а невдовзі за них можуть просити 96 гривень.
Упаковка меленої кави вагою 250 г, яка зараз коштує 250 гривень, після подорожчання буде коштувати 300 гривень.
У публікації говориться, що у 2000 році рівень споживання кави становив лише 0,2 кг на людину на рік, а до 2018 року цей показник зріс до 1,2 кг, а до 2020 року досяг 1,5 кг.
Обсяг імпорту кави в Україну за останні п’ять років збільшився на 63%, досягнувши у 2020 році 48,4 тис. тонн вартістю 166 млн доларів.
Поділитися новиною
Також за темою
Експерти прогнозують кавову кризу, зерно здорожчає до 40%
«Пакунок школяра»: як перевіряють дані і чому можуть відмовити у виплаті
Названо найбільш високооплачувані професії та галузі у Польщі
Скільки коштує мобільний зв’язок в Іспанії: якого мобільного оператора вибрати
Де в ЄС найбільша частка іноземних студентів (інфографіка)
У Новій пошті розповіли, що потрібно знати про нові правила доставки до США