День фінансів: право на відстрочку, кредит 90 млрд євро, умови підтримки для підприємців Сьогодні 17:34

У вівторок, 11 лютого, Finance.ua зібрав ключову інформацію про умови участі програми енергетичної підтримки для підприємців, порядок подання заявок і можливості використання коштів. Про це читайте у статті:

Європарламент схвалив кредит для України

Європейський парламент підтримав виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки. З цієї суми 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку.

Також ЄС готує перелік вимог до росії для мирної угоди щодо України.

Швейцарія схвалила пакет енергетичної допомоги Україні на 35 млн доларів.

Служба для чоловіків віком 60+

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 108/2026, яким внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Банки заблокували понад 80 тисяч клієнтів

Український банківський сектор посилює боротьбу з тіньовими фінансовими операціями . У межах заходів із протидії відмиванню коштів банки припинили обслуговування понад 80 тис. клієнтів, яких ідентифікували як учасників мереж «дропів».

Скільки держслужбовців скоротили під час війни

За чотири роки працівників органів центрального рівня стало менше майже на 11 тисяч, а співробітників місцевих держадміністрацій — на понад 3 тисячі.

Україна і Польща конкуруватимуть за працівників

Старіння населення Польщі стає одним із головних чинників, що обмежують розвиток польського ринку праці та формують довгострокову потребу країни в іноземній робочій силі, зокрема з України. За даними Центрального статистичного управління Польщі, станом на кінець серпня 2025 року середній вік працюючого населення становив 43 роки

Тенденції ринку праці в січні

У січні роботодавці розмістили на сервісі 98 898 вакансій — рекордний показник для цього місяця за останні п’ять років. Уже це свідчить, що навіть попри всі труднощі, дефіцит кадрів не дозволяє компаніям зупиняти найм.

Водночас чверть українців планують змінити професію у 2026 році.

Також пропонуємо переглянути вакансії в лютому 2026 року, де зарплати понад 35 тис. грн.

🎥 До речі, у березні 2026 року в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій, але чи всі отримають обіцяні 14.5%? Як працюватимуть солідарна, професійна та накопичувальна системи одночасно. Чи стануть після нововведень наші пенсіонери заможними — дивіться в новому відео.

