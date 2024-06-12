День фінансів: послуга «е-Підприємець», законопроєкт про «економічне бронювання», статуси в Резерв+ — Finance.ua

День фінансів: послуга «е-Підприємець», законопроєкт про «економічне бронювання», статуси в Резерв+ Сьогодні 17:30

Сьогодні, 12 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Що означають статуси при оновленні даних Резерв+. Застосунок «Резерв+» надає можливість увійти до електронного кабінету військовозобов’язаного й уточнити свої дані у дистанційному форматі. Що означають ці статуси та що робити, якщо з’явилася позначка «у розшуку» — Застосунок «Резерв+» надає можливість увійти до електронного кабінету військовозобов’язаного й уточнити свої дані у дистанційному форматі. Що означають ці статуси та що робити, якщо з’явилася позначка «у розшуку» — за посиланням.

Де найбільша конкуренція на ринку праці. За інформацією сайту Work.ua, шукачі оновили або За інформацією сайту Work.ua, шукачі оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше за показники квітня. Але кількість пропозицій роботи зросла. Відповідно, конкуренція серед шукачів знову знизилася. Така тенденція триває вже пʼять місяців. Середня конкуренція шукачів за вакансію у травні була найнижчою за весь період від січня 2021 року.

Бронювання військовозобов’язаних працівників є головним викликом для бізнесу. 81% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні 81% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні зазначили , що мобілізація впливає на результати діяльності їх компаній. Опитування мало на меті оцінити стан бізнесу в воєнній Україні: як працюють компанії, основні виклики, інструменти та підтримку, необхідні для досягнення успіху.

У яких містах ЄС найдорожча та найдешевша оренда квартир. Міжнародний індекс оренди від HousingAnywhere свідчить про Міжнародний індекс оренди від HousingAnywhere свідчить про зростання цін на квартири. Так, у першому кварталі 2024 року індекс зафіксував зростання на 3,8% у річному обчисленні (за рік). Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт незмінно входять до 10 найдорожчих міст за цінами на квартири, кімнати і студії, що вказує на постійні проблеми з доступністю житла у Нідерландах і Німеччині.

Чому біженцям варто повернутися до України. Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук. «Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. І я вважаю, що буде велика мотивація», — відзначив Зеленський.

12 угод щодо розбудови та відновлення. Під час Міжнародної конференції з Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за участі та у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка укладено низку важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями.

Освіта дитини: як інвестувати у навчання. Надання гарної освіти дитині — пріоритетний напрям діяльності всіх батьків, адже це гарантує її успішне і щасливе майбутнє. Тому оплата за навчання, освітні та спортивні курси, а також за послуги репетиторів можуть розцінюватись як своєрідний інвестиційний проєкт. У новій статті ми дослідили всі аспекти:

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