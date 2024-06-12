День фінансів: послуга «е-Підприємець», законопроєкт про «економічне бронювання», статуси в Резерв+ — Finance.ua

День фінансів: послуга «е-Підприємець», законопроєкт про «економічне бронювання», статуси в Резерв+
Сьогодні, 12 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.
Що означають статуси при оновленні даних Резерв+. Застосунок «Резерв+» надає можливість увійти до електронного кабінету військовозобов’язаного й уточнити свої дані у дистанційному форматі. Що означають ці статуси та що робити, якщо з’явилася позначка «у розшуку» — за посиланням.
Де найбільша конкуренція на ринку праці. За інформацією сайту Work.ua, шукачі оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше за показники квітня. Але кількість пропозицій роботи зросла. Відповідно, конкуренція серед шукачів знову знизилася. Така тенденція триває вже пʼять місяців. Середня конкуренція шукачів за вакансію у травні була найнижчою за весь період від січня 2021 року.
Бронювання військовозобов’язаних працівників є головним викликом для бізнесу. 81% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні зазначили, що мобілізація впливає на результати діяльності їх компаній. Опитування мало на меті оцінити стан бізнесу в воєнній Україні: як працюють компанії, основні виклики, інструменти та підтримку, необхідні для досягнення успіху.
У яких містах ЄС найдорожча та найдешевша оренда квартир. Міжнародний індекс оренди від HousingAnywhere свідчить про зростання цін на квартири. Так, у першому кварталі 2024 року індекс зафіксував зростання на 3,8% у річному обчисленні (за рік). Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт незмінно входять до 10 найдорожчих міст за цінами на квартири, кімнати і студії, що вказує на постійні проблеми з доступністю житла у Нідерландах і Німеччині.
Чому біженцям варто повернутися до України. Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук. «Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. І я вважаю, що буде велика мотивація», — відзначив Зеленський.
12 угод щодо розбудови та відновлення. Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за участі та у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка укладено низку важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями.
Освіта дитини: як інвестувати у навчання. Надання гарної освіти дитині — пріоритетний напрям діяльності всіх батьків, адже це гарантує її успішне і щасливе майбутнє. Тому оплата за навчання, освітні та спортивні курси, а також за послуги репетиторів можуть розцінюватись як своєрідний інвестиційний проєкт. У новій статті ми дослідили всі аспекти:
Освіта дитини: як інвестувати у навчання👪
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