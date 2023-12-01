День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, новий законопроєкт про демобілізацію, добірка неординарних вакансій — Finance.ua

День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, новий законопроєкт про демобілізацію, добірка неординарних вакансій Сьогодні 17:50

В пятницю, 1 грудня, ми дослідили, що зміниться для українців з грудня. Деталі в новині.

Пом’якшення валютних обмежень. Національний банк України продовжує Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження, ураховуючи потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб'єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби.

Найбільші ризики для фінансового сектору. Опитування топ-менеджерів фінансових установ в листопаді 2023 року свідчить, що основне джерело ризиків у фінансовому секторі не змінилося — це війна з росією. На другому місці залишилася корупція.

Умови розблокування кордону для руху вантажівок. Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі домовилися про перелік умов, які необхідні для розблокування кордону. Про це повідомляє Мінвідновлення 1 грудня за підсумками зустрічі, що відбулася у Варшаві за участю сторін.

Настрої бізнесу в Україні. Український бізнес очікує на Український бізнес очікує на зростання цін на власну продукцію та послуги. Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники усіх секторів продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників, найбільше — в секторі будівництва.

У що краще інвестувати під час війни. У Києві 18 листопада 2023 року відбулася конференція «Жити на відсотки» — найбільша інвестиційна подія року, яка збирає під одним дахом кращих експертів інвестиційної спільноти. Говорили про пасивні та активні стратегії інвестування, тренди та перспективні ніші на 2024 рік. 👇

Новий законопроєкт про демобілізацію військових. У Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором У Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документу є депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Його основною вимогою є звільнення зі служби тих військових, які відслужили 18 місяців з дня призову і не хочуть продовжувати службу далі.

Добірка неординарних вакансій. На ринку праці з’являються вакансії, які вражають своєю неординарністю та непередбачуваністю. Експерти robota.ua поділилися добіркою На ринку праці з’являються вакансії, які вражають своєю неординарністю та непередбачуваністю. Експерти robota.ua поділилися добіркою нестандартних вакансій.

Переселенцям автоматично продовжать виплати. З 1 грудня деяким переселенцям продовжать виплати ще на 6 місяців без додаткового звернення. Як З 1 грудня деяким переселенцям продовжать виплати ще на 6 місяців без додаткового звернення. Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226.

Уряд спростив проходження ВЛК. Уряд Уряд спростив проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони. Тепер пораненим захисникам більше не треба особисто возити документи до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

Українці зможуть отримувати автокредити за пільговими відсотковими ставками.

Найближчим часом в Україні планують запустити програму субсидування відсоткових ставок за автокредитами для населення на купівлю зібраних у країні машин. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

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