Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок — Finance.ua
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Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок

Казна та Політика
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Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі домовилися про перелік умов, які необхідні для розблокування кордону.
Про це повідомляє Мінвідновлення 1 грудня за підсумками зустрічі, що відбулася у Варшаві за участю сторін.
Зокрема, у перемовинах взяли участь заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, держсекретар Міністерства інфраструктури Польщі Рафал Вебер та урядова уповноважена з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку Ядвіга Емілевич, представники Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ Польщі.
До заходів, які погодили сторони, належать:
  • Відкриття пункту пропуску «Угринів — Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.
  • Створення в системі «єЧерга» окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Краківець — Корчова». Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.
  • Запуск пілотного проєкту з реєстрацією в «єЧерзі» безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі - Мальховіце» терміном в один місяць.
Питання скасування чи змін до «транспортного безвізу» не обговорювалось та не було на порядку денному.
Водночас польські протестувальники наполягають на функціонування «Угринів — Долгобичув» та «Нижанковичі - Мальховіце» лише для транспорту на реєстрації ЄС.
«Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада», — наголошується в повідоменні.
Разом з цим, Міністерство відновлення спільно з DG MOVE напрацьовують стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.
Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску (з українського боку стратегія розбудови вже готова).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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