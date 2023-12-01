Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору — Finance.ua
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Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору

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Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору
Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору
Опитування топ-менеджерів фінансових установ в листопаді 2023 року свідчить, що основне джерело ризиків у фінансовому секторі не змінилося — це війна з росією. На другому місці залишилася корупція.
Про це свідчить «Опитування про системні ризики», проведене Нацбанком України з 9 до 24 листопада 2023 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків і трьох інвестиційних компаній.
Разом з тим до першої п’ятірки ризиків потрапили ризики припливу іноземного капіталу (вперше з травня 2022 року), а також якості законодавства та податкової системи (вперше з листопада 2019 року). Останній фактор ризику піднявся в рейтингу загроз найвідчутніше: одразу на дев’ять позицій з 14 місця у травні.
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Вперше за довгий час до десятки найбільших ризиків потрапили занепокоєння з приводу якості людського капіталу у фінсекторі.
Натомість, на думку респондентів, помітно послабилася роль ризиків, пов’язаних із рівнем економічної активності, вартістю активів та якістю застави, динамікою світових цін на сировину, а також захистом прав кредиторів та інвесторів.
Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору
Як зазначають у НБУ, схильність фінустанов до ризику за останні пів року помітно підвищилася. Про це звітували майже 40% респондентів — найбільша частка опитаних від початку запровадження опитування. Лише у 6% опитаних ризикапетит за останніх шість місяців зменшився.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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