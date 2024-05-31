День фінансів: новий тариф на електроенергію, кешбек на українські товари, штраф за їзду без автоцивілки — Finance.ua

День фінансів: новий тариф на електроенергію, кешбек на українські товари, штраф за їзду без автоцивілки Сьогодні 17:37

У п’ятницю, 31 травня, Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. Так, з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Найближчими днями ситуація з відключеннями світла знову зміниться — пояснює Укренерго.

Україна та Швеція підписали угоду про гарантії безпеки. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Згідно з документом, впродовж 2024−2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік.

Також Україна та Ісландія уклали угоду про гарантії безпеки.

До речі, Україна має вже 12 безпекових угод із понад $23 мільярдами підтримки.

Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на 31 млн австралійських доларів.

А США обговорюють додаткове фінансування для України від партнерів на $62 млрд.

Більшість у Європі та США вірить, що Україну слід продовжувати підтримувати.

Коли Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів. Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги України. Перший транш Києву надійде упродовж літа 2024 року.

Ризики для фінансового сектору України. За результатами опитування в травні 2024 року майже половина респондентів позитивно оцінили стан справ у фінансовому секторі. Про це свідчать За результатами опитування в травні 2024 року майже половина респондентів позитивно оцінили стан справ у фінансовому секторі. Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики» Нацбанку за травень 2024 року.

Що впливатиме на валютний ринок у червні.

Кешбек на українські товари. Міністерство економіки Міністерство економіки розглядає два варіанти впровадження національного кешбеку — урядової програми підтримки українських виробників, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Парламентський комітет схвалив підвищення акцизів на цигарки.

Скільки нового житла ввели в експлуатацію. Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 2 млн 178,6 тис. кв. м. Про це Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 2 млн 178,6 тис. кв. м. Про це повідомила Державна служба статистики.

Штраф за їзду без автоцивілки у 2024 році. Їзда без Їзда без страховки має серйозні наслідки не лише у вигляді штрафів. У разі ДТП, якщо у водія немає чинного страхового поліса, він зобов’язаний самостійно відшкодовувати усі витрати, пов’язані зі шкодою, завданою іншим учасникам дорожнього руху

💐 Із настанням теплих весняних днів в Україні розпочався весільний бум. І це не дивно, адже заквітчані дерева та соковита зелень є прекрасним фоном для найважливішої події в житті кожної пари. Перший та найважливіший етап підготовки до свята — це звісно складення кошторису, адже від кількості витрачених коштів залежить, яким воно буде. Так яка ж ціна весілля в Україні 2024 року? Finance.ua порахував.

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