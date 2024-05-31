Кешбек на українські товари: у скільки уряду обійдеться програма — Finance.ua

Кешбек на українські товари: у скільки уряду обійдеться програма Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Кешбек на українські товари: у скільки уряду обійдеться програма

Міністерство економіки розглядає два варіанти впровадження національного кешбеку — урядової програми підтримки українських виробників, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в матеріалі Forbes

За першим сценарієм, кешбек у розмірі 10% від вартості поширюватиметься лише на нехарчові товари вітчизняного виробництва. Для його реалізації знадобиться 1−2 млрд грн бюджетних коштів.

Другий сценарій передбачає охоплення і харчових продуктів, і нехарчового ритейлу, що потребуватиме 2−3 млрд грн фінансування.

«Це значно менше, ніж планувалось раніше. Наприкінці березня дотичні до програми посадовці називали потребу у 20 млрд грн на рік», — пише видання.

Для отримання кешбеку споживачам потрібно буде відкрити спеціальну карту в додатку «Дія» або в банку, оскільки процес матиме безготівковий формат.

За прогнозами Мінекономіки, чим ширшим буде охоплення програми, тим більший ефект вона матиме для економіки — як у податкових надходженнях, так і у створенні нових робочих місць.

Національний кешбек стане складовою великої урядової кампанії «Купуй українське», спрямованої на підтримку та промоцію вітчизняних виробників. Зокрема, в її межах уряд видає гранти, компенсує вартість української сільгосптехніки тощо.

Запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло.

Читайте також Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції

Кілька днів тому міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що планується запустити анонсовану раніше програму «Український кешбек» до кінця літа цього року.

Довідка Finance.ua

26 лютого під час заходу «Зроблено в Україні» президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку «Купуй українське»;

за цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.