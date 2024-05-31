Більшість у Європі та США вірить, що Україну слід продовжувати підтримувати — опитування Сьогодні 09:00

Більшість у Європі та США вірить, що Україну слід продовжувати підтримувати — опитування

За даними офіційних джерел, наприкінці 2023 року за кордоном перебуває близько 6,5 млн громадян України, які отримали статус біженця або користуються правом про тимчасовий захист в країнах ЄС. Левова частка вимушених переселенців осіла в сусідній Польщі, однак є багато і тих, хто переїхали до більш заможних країн — Великої Британії, Франції, Бельгії, Швеції та Німеччини.

Значна більшість людей будуть продовжувати підтримувати надання допомоги Україні та українським біженцям у їхній країні.

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Про це йдеться в опитуванні YouGov, проведеному Міжнародним комітетом порятунку (IRC) 29 травня 2024 року.

Опитування проводилось у Швеції, Німеччині, Франції, Великій Британії та Сполучених Штатах, у поєднанні з даними з Польщі, за даними, зібраними Opinia24.

Ці результати свідчать про незмінну прихильність громадськості до гуманітарної допомоги, незважаючи на те, що політична риторика навколо біженців і міжнародної допомоги стає гарячішою під час сезону виборчої кампанії.

Серед понад 7400 опитаних людей значна більшість вважає, що їхні країни повинні забезпечити біженців з України житлом, їжею, основними потребами, а також освітою та медичними послугами. А потім — можливістю працювати.

Підтримка допомоги Україні та допомоги біженцям наразі є найбільшою у Великобританії та Швеції;

Більшість у США, Великій Британії та Швеції вважають, що біженцям з України слід надавати дозвіл на довгострокове проживання;

55% опитаних у Польщі та 47% у Німеччині, двох країнах, де проживає найбільше українців, вважають, що довгострокова підтримка українських біженців є «необхідною».

79% опитаних у Великій Британії,

72% у Швеції виступають за довготривалу підтримку українських біженців.

Алан Мозлі, директор IRC у Польщі та Україні (в.о.), повідомив: «Оскільки цього року виборці збираються на виборчі дільниці, вони повинні пам’ятати, що нормальне життя залишається недосяжним для мільйонів українців, оскільки десять років конфлікту вплинули на кожен аспект їхньої реальності. Понад 14 мільйонів людей усередині країни потребують спеціальної гуманітарної допомоги, а бойові дії, що тривають, продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, як показали останні події в Харкові».

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Хоча довготермінове проживання для українських біженців є суперечливим питанням, опитування IRC показує, що більшість людей все ще висловлюють свою підтримку Україні.

«Два роки тому реакція світу встановила новий стандарт прийому та гуманітарної допомоги для України. Зараз час триматися курсу. Оскільки країни відмовляються від тимчасових механізмів захисту, започаткованих на початку ескалації, вони повинні розробити довгострокові рішення для підтримки постраждалих від конфлікту українців, гарантуючи, що найбільш уразливі люди все ще можуть отримати необхідну допомогу» — йдеться в результатах опитування.

До речі, офіційна статистика Національного банку України свідчить про те, що тільки за перший квартал 2024 року українці за кордоном витратили близько 7 млрд гривень або ж в 3,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом 2021-го.

Польща, Чехія та Німеччина. І це не дивно, адже саме в цих країнах проживає найбільше українських біженців. За даними банку ПУМБ , першу трійку країн за картковими операціями переселенців посідаютьІ це не дивно, адже саме в цих країнах проживає найбільше українських біженців.

Довідка Finance.ua:

На ринку прації в Естонії зареєстровано майже 33 тис. українських біженців. Переважна більшість з них — молоді працездатні жінки. Зазначається, що більше 50% працевлаштованих українок в Естонії мають мають вищу освіту. Майже кожна друга має неповнолітніх дітей. На думку спеціалістів, громадян України більше серед некваліфікованих робітників, кваліфікованих робітників та ремісників, і суттєво менше серед менеджерів та провідних фахівців.

Лише через 10 років інтеграції середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55%. Повільне працевлаштування зумовлене високою часткою матерів-одиначок, а також порівняно поганим станом здоров’я.Про це йдеться в дослідженні Інституту дослідження ринку праці та професій (IAB).

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