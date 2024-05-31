Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України — Finance.ua

Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України Сьогодні 11:01

Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України

За результатами опитування в травні 2024 року майже половина респондентів позитивно оцінили стан справ у фінансовому секторі.

Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики» Нацбанку за травень 2024 року.

Топменеджери і далі відзначають високий рівень стійкості сектору до значних негативних подій: баланс відповідей перебуває на рекордно високих рівнях три опитування поспіль. Загальний рівень ризику у фінансовому секторі, на думку фінансистів, усе ще високий, однак він поступово знижується четверте опитування поспіль.

Четверте опитування поспіль (два роки) респонденти поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій. Близько 95% опитаних оцінили стійкість фінсектору як середню і вище.

Які ризики бачать для ринку

Згідно з опитуванням, на думку керівників фінансових установ, війна з росією і далі є основним джерелом ризиків у фінансовому секторі.

Разом з тим до чільної п’ятірки потрапили ризики, пов’язані з:

припливом іноземного капіталу (піднявся на дві позиції вище порівняно з листопадом 2023 року),

діяльності правоохоронних органів та судової системи,

шахрайства та кібернетичних загроз.

Ризик якості людського капіталу у фінансовому секторі суттєво зріс ще в минулому півріччі і наразі потрапив до п’ятірки найбільших загроз.

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Також помітно посилилися ризики захисту прав кредиторів та інвесторів (підвищення на три позиції).

Натомість, на думку респондентів, послабилася роль ризиків, пов’язаних із динамікою світових цін на сировину, якості законодавства та податкової системи, інфляційних змін.

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