російська агресія проти України несе головні ризики для зростання економіки ЄС — Finance.ua

російська агресія проти України несе головні ризики для зростання економіки ЄС Сьогодні 21:00

російська агресія проти України несе головні ризики для зростання економіки ЄС

Євросоюз подолав стагнацію в економічному розвитку, яка спостерігалася минулого року, та прогнозує зростання ВВП на 1% протягом поточного року, хоча російська агресія проти України та джерела геополітичної напруги залишаються головним ризиком для такого зростання.

Про це йдеться у весняному економічному прогнозі щодо економічного розвитку ЄС, оприлюдненому 15 травня на сайті Європейської Комісії.

«Невизначеність та понижуючі ризики для економічного прогнозу дедалі збільшувалися протягом минулих місяців, та були спричинені, головним чином, розвитком тривалої загарбницької війни Росії проти України та конфлікту на Близькому Сході. Ширші геополітична напруга також продовжує спричиняти ризики», — йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначається, після певної економічної стагнації, що спостерігалася у 2023 році, початок 2024 року продемонстрував темпи економічного зростання, що виявилися кращими за очікування. Тож весняний економічний прогноз Європейської комісії передбачає зростання ВВП у 2024 році на рівні 1% (0,8% в єврозоні).

За цим самим прогнозом, у 2025 році темпи економічного зростання будуть надалі зростати — на 1,6% в ЄС та 1,4% в єврозоні.

Середній рівень інфляції в ЄС знизиться із показника у 6,4%, зареєстрованого у 2023 році, до 2,7% протягом поточного року та до 2,1% за прогнозом на 2025 рік.

Як наголошується у документі, головними джерелами економічного зростання в ЄС є поступове зростання приватного споживання, продовження сталого росту рівня зайнятості та заробітних плат.

Як вже повідомлялося, Єврокомісія щорічно готує два основні прогнози, — навесні й восени, — а також два проміжні прогнози — взимку та літом, які враховують велику кількість економічних індикаторів, що реєструються в країнах-членах, в країнах-кандидатах, у країнах, що входять до Європейської зони вільної торгівлі.

Укрінформ За матеріалами:

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