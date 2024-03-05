День фінансів: новий податок для ФОПів, системно важливі банки, середня зарплата в Україні — Finance.ua

День фінансів: новий податок для ФОПів, системно важливі банки, середня зарплата в Україні Сьогодні 17:50

Вівторок, 5 березня. Де влада братиме додаткові надходження в бюджет, та як зміниться розмір мінімальної зарплати з 1 квітня.

Новий збір для ФОПів. Український бюджет потребує додаткових надходжень. Мінфін Український бюджет потребує додаткових надходжень. Мінфін працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 млрд гривень. Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

фінансування на оборонні потреби країни за допомогою продовження аудиту та верифікації витрат. Також Кабмін планує надавати додатковеза допомогою продовження аудиту та верифікації витрат.

Системно важливі банки. Національний банк Національний банк провів щорічний перегляд показників діяльності банків. За результатами, регулятор підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році, залишивши без змін.

Розмір мінімалки з 1 квітня. В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

Середня зарплата в Україні. За даними Держстату, середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривень. Якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 вони зросли на 18 доларів — За даними Держстату, середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривень. Якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів Найвища зарплата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,3% до 41 326 гривень на місяць. Найменше платять у сфері освіти — 13 500 гривень (зростання на 0,5%).

Індексація пенсій. З 1 березня 2024 року вперше для всіх категорій пенсіонерів індексацію проведено одночасно. У Міністерстві фінансів З 1 березня 2024 року вперше для всіх категорій пенсіонерів індексацію проведено одночасно. У Міністерстві фінансів повідомили , що це уже третя індексація пенсій з початку війни. Зростання пенсії кожного пенсіонера буде індивідуальним і стосуватиметься більше 10 мільйонів українців.

Курс долара на готівковому ринку. За За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні в лютому 2024 року знизився на 0,6% - до 38,34 гривень за долар. Курс перебуває на рівні березня минулого року.

Витрати українців за кордоном. Починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном Починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.

Питання грошових переказів між країнами стоїть дуже гостро. За даними НБУ, перекази з Польщі до України становлять левову частку від усіх переказів з інших країн. Як у 2024 році можна переказати гроші з Польщі в Україну — читайте в новій статті Finance.ua:

Житло для ветеранів. Ветеранів, які отримали поранення, контузію або каліцтво забезпечують житлом протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Житло надають місцеві ради та адміністрації, якщо на нього виділено фінансування з бюджету. Як отримати гроші замість житла — Ветеранів, які отримали поранення, контузію або каліцтво забезпечують житлом протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Житло надають місцеві ради та адміністрації, якщо на нього виділено фінансування з бюджету. Як отримати гроші замість житла — розповідаємо тут

житлові сертифікати єВідновлення, вже ветеранів не знають про пільги та послуги, які гарантовані їм чинним законом. Через це вони не можуть скористатися ними. До речі, чверть українців, які отрималиєВідновлення, вже використали їх на придбання нової домівки. Також додамо , що 70%, які гарантовані їм чинним законом. Через це вони не можуть скористатися ними.

Стратегія оборонної промисловості ЄС. Європейська комісія Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України. Стратегія окреслює виклики, з якими наразі стикається Європейська оборонна технологічна і промислова база, а також можливості для повного використання її потенціалу і визначає напрямок розвитку на наступне десятиліття.

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