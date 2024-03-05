В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України — Finance.ua

В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України

Європейська комісія у вівторок представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.

Про це повідомила пресслужба комісії.

Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) встановлює чітке, довгострокове бачення досягнення оборонно-промислової готовності в Європейському Союзі.

Як перший негайний і основний засіб реалізації стратегії, Європейська комісія представляє законодавчу пропозицію щодо Європейської оборонно-промислової програми (EDIP) та рамки заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної доступності та постачання оборонної продукції.

Стратегія окреслює виклики, з якими наразі стикається Європейська оборонна технологічна і промислова база (EDTIB), а також можливості для повного використання її потенціалу і визначає напрямок розвитку на наступне десятиліття.

Для підтримки держав-членів у досягненні цих цілей Європейська оборонно-промислова стратегія пропонує комплекс заходів, спрямованих на:

підтримку більш ефективного вираження колективних оборонних потреб держав-членів;

забезпечення доступності усіх оборонних продуктів за допомогою більш оперативної системи EDTIB за будь-яких обставин і часових рамок;

забезпечення, щоб національні бюджети і бюджети ЄС підтримували необхідними засобами адаптацію європейської оборонної промисловості до нового безпекового контексту;

впровадження культури оборонної готовності в усі політики, зокрема, шляхом заклику до перегляду кредитної політики Європейського інвестиційного банку цього року;

розвиток тісніших зв’язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС на підтримку оборонної промисловості та стимулювання співпраці між оборонною промисловістю ЄС та України;

об'єднання з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тісніша співпраця з Україною.

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Стратегія встановлює індикатори, спрямовані на вимірювання прогресу держав-членів у досягненні промислової готовності. Державам-членам пропонується:

до 2030 року закуповувати щонайменше 40% оборонного обладнання в рамках кооперації;

забезпечити, щоб до 2030 року вартість внутрішньоєвропейської оборонної торгівлі становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС;

досягти стійкого прогресу в напрямку закупівель щонайменше 50% свого оборонного бюджету в межах ЄС до 2030 року і 60% до 2035 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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