ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, — глава Єврокомісії — Finance.ua
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ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, — глава Єврокомісії

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ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, — глава Єврокомісії
ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, — глава Єврокомісії
Євросоюз планує відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві, а також інтегрувати Україна в європейський оборонно-промисловий комплекс.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Ми подвоюємо свою військову підтримку України. Ми вже надали 28 млрд євро і працюємо над створенням спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності. Ми вже надали півмільйона боєприпасів, а до кінця року передамо один мільйон… Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України», — повідомила глава Єврокомісії.
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За її словами, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості, яку буде презентовано через три тижні.
«Це буде перший крок до інтеграції України до наших оборонних промислових програм в Європі. Ми навчаємось від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю і хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві», — додала вона.
Нагадаємо, під час зустрічі прем'єра України Дениса Шмигаля з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вони скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років.
Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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