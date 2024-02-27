ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, — глава Єврокомісії Сьогодні 09:32

ЄС відкриє інноваційний оборонний офіс в Києві, — глава Єврокомісії

Євросоюз планує відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві, а також інтегрувати Україна в європейський оборонно-промисловий комплекс.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми подвоюємо свою військову підтримку України. Ми вже надали 28 млрд євро і працюємо над створенням спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності. Ми вже надали півмільйона боєприпасів, а до кінця року передамо один мільйон… Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України», — повідомила глава Єврокомісії.

Читайте також Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні

За її словами, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості, яку буде презентовано через три тижні.

«Це буде перший крок до інтеграції України до наших оборонних промислових програм в Європі. Ми навчаємось від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю і хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві», — додала вона.

Нагадаємо, під час зустрічі прем'єра України Дениса Шмигаля з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вони скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років.

Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.