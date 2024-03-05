Курс долара на готівковому ринку за останній місяць упав на 0,6%, — НБУ Сьогодні 16:45 — Валюта

Середній курс продажу готівкового долара в Україні в лютому 2024 року знизився на 0,6% - до 38,34 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Дані НБУ свідчать, що курс перебуває на рівні березня минулого року.

За даними НБУ, українці в лютому скоротили купівлю доларів у банках до 824,5 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Крім того, попит був нижчим і на міжбанку. НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року.

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

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