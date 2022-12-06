День фінансів: нові норми споживання електроенергії та вимоги до роботи банків у разі блекауту — Finance.ua

День фінансів: нові норми споживання електроенергії та вимоги до роботи банків у разі блекауту Сьогодні 17:50

Вівторок, 6 грудня. Як будуть працювати банки в умовах тривалої відсутності електропостачання, та що зміниться в нарахуваннях за світло.

Платіжки за електроенергію. Через аварійні та планові відключення виникають ситуації, коли передати показники лічильників технічно неможливо, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються. Тому НКРЕКП Через аварійні та планові відключення виникають ситуації, коли передати показники лічильників технічно неможливо, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються. Тому НКРЕКП ухвалила рішення , яке унеможливлює нарахування за неспожиту електроенергію побутовим споживачам.

Вимоги до роботи банків у разі блекауту. НБУ НБУ посилив вимоги до банків щодо роботи в умовах тривалої відсутності електропостачання. Так, Нацбанк зобов’язав банки визначити перелік з щонайменше 35% відділень, які працюватимуть у разі настання блекауту, та забезпечити їх необхідним для такої роботи. Крім того, регулятор запропонував банкам збільшити ліміти в банкоматах та скасувати додаткові комісії з карток інших банків.

До речі, перелік чергових відділень банків постійно уточнюється та оновлюється. Їх можна знайти тут.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що Україна готується до атак ворога на банківську систему. Зокрема, питання подібної атаки розглядалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відновлення енергосистеми. Як повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, на Як повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, на відновлення виробництва електроенергії після ракетних ударів по енергетиці України, які росія завдала 5 грудня, знадобиться кілька днів, після цього енергетична система почне стабілізуватися.

Додамо, що окрім енергосистеми страждає також земельний фонд України. За даними Держекоінспекції, сума шкоди, яку нанесла земельним ресурсам України російська агресія — майже 500 млрд гривень.

Курс долара падає. За даними НБУ, у листопаді 2022 року За даними НБУ, у листопаді 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% до 40,34 гривні. Це був другий місяць падіння курсу після безперервного зростання з жовтня минулого року. При цьому з початку 2022 курс долара на готівковому ринку зріс на 48,3%.

$300 млн штрафів компаніям олігархів. Центр економічної стратегії провів дослідження і виявив, що за 2014-2021 роки АМКУ Центр економічної стратегії провів дослідження і виявив, що за 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на 300 млн дол. Ніхто з олігархів не поспішав платити і оскаржував рішення у судах. А за даними АМКУ, протягом 2015-2021 років було сплачено лише 20% усіх накладених штрафів.

Зарплати у виробничій сфері. Згідно з дослідженням, у порівнянні з минулим роком у гривнях середня нарахована зарплата працівників виробничих підприємств, які ведуть свою операційну діяльність на заході України, зросла для всіх категорій, окрім інженерної ланки. Найбільше зростання відбулося для: кваліфікованих робітників — в середньому на 19-22%, а для некваліфікованих — на 8-13%. Скільки вони заробляють — Згідно з дослідженням, у порівнянні з минулим роком у гривнях середня нарахована зарплата працівників виробничих підприємств, які ведуть свою операційну діяльність на заході України, зросла для всіх категорій, окрім інженерної ланки. Найбільше зростаннявідбулося для: кваліфікованих робітників — в середньому на 19-22%, а для некваліфікованих — на 8-13%. Скільки вони заробляють — дізнавайтесь тут

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